Façons d’organiser des fonds à faible coût

Au cœur de l’organisation de fonds à faible coût, il y a deux choses – vous devez avoir le temps et la connaissance ou la conscience des options.

C’est une époque sans précédent dans laquelle nous vivons. Une époque où la plupart d’entre nous cherchent des moyens de rendre la vie un peu plus contente, un peu plus sûre. La sécurité est essentielle. Organiser des fonds est un must, mais pas au prix d’être stressé. Quels sont alors les moyens d’organiser des fonds à faible coût ?

Le facteur déterminant dans l’organisation de fonds à faible coût est le temps, et nous entendons par là, vous devez avoir le temps de faire l’arrangement. Vous devez également vous assurer que vous n’êtes pas stressé par les fonds à ce moment précis, c’est-à-dire que votre fonds d’urgence doit d’abord être en place. Lorsque vous avez le temps de planifier vos achats, qui ne sont pas des urgences, vous pouvez vous permettre de rechercher des produits, de comparer les prix et de trouver ce qui est disponible à un tarif beaucoup moins cher.

Le deuxième facteur le plus important dans l’organisation de fonds à faible coût est la sensibilisation, et nous entendons par là, vous devez rechercher, connaître les différentes options qui s’offrent à vous pour que vous puissiez numériser, prendre une décision éclairée et faire le meilleur choix. Et pour cela, vous devez avoir le temps de votre côté. Les deux facteurs sont donc liés.

Recherchez les offres disponibles – sur les cartes de crédit (par exemple: carte HDFC, carte ICICI, etc., qui offrent une remise de 10 pour cent), Fintech, PayLater, etc. Tout ce que vous avez à faire est de rechercher et de trouver la bonne solution pour le bon produit au bon prix pour vous-même. Par exemple, le jour de l’indépendance aurait été un bon moment pour acheter un téléphone si vous deviez en chercher un ou tout autre article électronique. Dussehra et Diwali sont un bon moment pour relooker votre garde-robe. Il existe des prêts à taux zéro disponibles sur les gros produits électroniques si vous souhaitez acheter.

Au cœur de l’organisation de fonds à faible coût, comme nous l’avons déjà dit, il y a deux choses – vous devez avoir le temps, et la connaissance ou la conscience des options. Pour que vous puissiez avoir le luxe des deux, vous devez vous assurer que vous disposez d’un fonds d’urgence, soit un fonds d’épargne d’urgence, soit un accès à une ligne de crédit numérique comme FlexPay, pour toutes les autres éventualités de la vie. Une fois que cela est trié, les deux paramètres vous aideront à organiser des fonds à faible coût.

Ce n’est pas tout. Un aspect important à prendre en considération est de faire attention à ne pas devenir la proie de prêteurs non agréés ou de tout stratagème trop beau pour être vrai. Encore une fois, vous ne pouvez en être conscient que si vous avez le temps de faire des recherches. Voyez-vous comment les deux facteurs sont profondément liés ?

Recherchez les prêteurs légitimes offrant des fonds ; mais plus important encore, découvrez s’il existe des coûts cachés ou des pénalités de remboursement anticipé. Ceux-ci vous aideront à vous assurer que vous avez le bon produit financier pour vos besoins à ce moment-là.

Cependant, le fait est que, comme tout le reste, ce qui est low-cost est relatif. Le coût total de possession d’un produit est le total de tous les paiements que vous effectuez. À cet effet, si vous payez un peu d’intérêt, cela n’a pas d’importance car vous avez la liberté d’acheter un produit légitime. Comprenez ceci : si vous voulez acheter une maison, vous ne pouvez pas verser un acompte de Rs 4-5 crores. Il doit être temporisé. De même, vous pouvez acheter un téléviseur 70 pouces lorsque vous avez de l’argent pour un téléviseur 40 pouces. Oui, il y a une petite quantité de coût impliqué, mais l’intérêt n’est pas si mal car il y a tellement d’offres sur lesquelles vous pouvez encaisser. Si vous avez le temps, il existe une multitude d’options de shopping sur Internet. Il existe également des comparaisons faciles pour vous (quelque chose comme ce que fait Paisa Vasool). De quoi d’autres avez-vous besoin!

Peut-être, une bonne cote de crédit.

De meilleurs antécédents de crédit se traduiront par une meilleure disponibilité des prêts. Par conséquent, soyez rapide dans les remboursements. Ne prenez aucun prêt facilement. Une fois cette habitude prise et le stress éliminé, vous pouvez à nouveau vous acheter du temps pour rechercher et trouver des fonds à faible coût.

par Anil Pinapala, fondateur et PDG de Vivifi India Finance

