Fact Check False: Une publication britannique affirme que Kyle Rittenhouse a tiré sur « Trois hommes noirs »

The Independent a faussement affirmé que Kyle Rittenhouse « avait tiré sur trois hommes noirs avec un fusil » après avoir été innocenté de deux accusations de meurtre, une accusation de tentative de meurtre et deux accusations de mise en danger imprudente à Kenosha, dans le Wisconsin.

L’ancien média britannique, qui ne publie plus d’édition imprimée mais conserve une audience en ligne et une influence dans les médias et la sphère politique britanniques, a dirigé avec » Histoire complète : un adolescent qui a tiré sur trois hommes noirs avec un fusil déclaré non coupable de tous les chefs d’accusation » comme le premier sous-titre de sa couverture en première page du verdict.

En fait, les trois assaillants de Rittenhouse – Joseph Rosenbaum, un pédophile condamné de 36 ans qui a pourchassé Rittenhouse dans les rues lors d’une émeute Black Lives Matter le 25 août 2020 ; Anthony Huber, un homme de 26 ans condamné pour étranglement, suffocation et violence domestique qui a matraqué Rittenhouse à la tête avec une planche à roulettes et a semblé essayer de saisir son fusil ; et Gaige Grosskreutz, un homme de 28 ans avec une série de condamnations pour des infractions comprenant des coups sur sa grand-mère, un cambriolage et un rôdage qui a lui-même témoigné que Rittenhouse ne lui avait pas tiré dessus jusqu’à ce qu’il ait pointé une arme de poing illégalement portée sur lui – étaient tous blancs .

The Independent n’est pas la première organisation ou personne de haut niveau à faire des déclarations erronées sur la nuit où Rittenhouse, alors âgé de 17 ans, a exercé son droit à l’autodéfense légale, avec au moins une personne que l’actuel président Joe Biden ayant laissé entendre – sans aucune preuve – que l’adolescent était un « suprémaciste blanc » pour un public de masse.

La mère de Kyle Rittenhouse, Wendy, a critiqué le démocrate de 78 ans pour avoir « diffamé » son fils, déclarant à Fox News : « Le président Biden ne connaît pas du tout mon fils, et il n’est pas un suprémaciste blanc… [Biden] l’a fait pour les votes.

Breitbart London a contacté l’Independent pour lui demander s’il émettrait une rétractation formelle ou commenterait autrement ses propres affirmations au sujet de Rittenhouse, mais n’a reçu aucune réponse au moment de la publication.