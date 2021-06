Factal, qui alerte les entreprises des événements de dernière minute, lève 3,3 millions de dollars après avoir doublé ses revenus en 2020

Cliquez pour agrandir : les symboles sur une carte représentent les emplacements où Factal, basé à Seattle, a signalé des incidents pertinents dans le monde au cours d’une période de 24 heures du 3 au 4 février 2021. (Image de Factal)

Nouveau financement : Factal, la startup de Seattle qui surveille les dernières nouvelles pour aider les entreprises à évaluer les risques pour leur entreprise, a levé 3,3 millions de dollars dans le cadre d’un cycle de financement de série A.

L’entreprise: Factal a été lancé en octobre 2018 en utilisant un mélange d’intelligence artificielle et de journalistes expérimentés pour identifier et vérifier des événements allant des phénomènes météorologiques violents aux fusillades de masse. Les entreprises clientes sont alertées afin qu’elles puissent prendre des décisions plus judicieuses concernant les personnes, les biens et les opérations à proximité de tels événements.

La startup a été fondée par des acteurs clés de l’ancien site Web et de l’application Breaking News, qui a attiré des millions d’adeptes, mais a été fermée par NBC News pour manque de revenus en 2016. Le PDG de Factal, Charlie Tillinghast, avait auparavant supervisé la création de Breaking News en tant qu’interne. startup lorsqu’il était président-directeur général de MSNBC Interactive, l’ancienne coentreprise de Microsoft et de NBC News. Les co-fondateurs sont Cory Bergman, vice-président des produits de Factal, et Ben Tesch, vice-président de la technologie.

Co-fondateurs de Factal, de gauche à droite, Cory Bergman, Charlie Tillinghast et Ben Tesch. (Photo de fichier . / Todd Bishop)

Les clients: Les clients payants de Factal sont principalement les plus grandes entreprises du monde, selon Tillinghast. Les fonctionnalités de vérification, de cartographie de proximité, d’alerte personnalisée et de collaboration en temps réel s’adressent aux clients qui couvrent la sécurité physique, l’intelligence globale des risques, la continuité des opérations, la gestion des urgences, la gestion de la chaîne d’approvisionnement et la protection des dirigeants.

“Pour 2021 et au-delà, nous prévoyons de développer des produits d’actualités de dernière minute similaires pour les entreprises au-delà du Fortune 500 qui ont un besoin égal de protéger leurs employés et leurs opérations”, a déclaré Tillinghast. « Les produits comprendront des outils de bureau et mobiles plus faciles à utiliser qui ne nécessitent pas une équipe de sécurité dédiée pour surveiller. »

Le service de Factal s’étend au-delà des clients commerciaux payants avec un accès gratuit et illimité pour plus de 80 organisations non gouvernementales qui fournissent des secours en cas de catastrophe, une aide humanitaire et une assistance en matière de droits humains dans le monde entier.

Cliquez pour agrandir : Une carte factuelle montre la proximité des clients à un incident dans la région de Manhattan à New York. (Image factuelle)

Forte croissance: Tillinghast a déclaré que les revenus et le nombre de clients de Factal ont plus que doublé au cours de la dernière année, et que la startup est rentable et que ses flux de trésorerie sont positifs tout en continuant à augmenter les effectifs et le marketing.

L’entreprise est passée à 28 employés et a ouvert un bureau à Londres afin de couvrir le monde 24 heures sur 24.

Investisseurs : Le cycle, dirigé par Arthur Ventures avec la participation de l’investisseur principal Seachange Fund, comprend 1,9 million de dollars supplémentaires d’achats d’actions secondaires. Factal a déjà levé 1,2 million de dollars en financement de démarrage.

Dernier mot: « La combinaison de la pandémie, des troubles civils, de la fréquence des phénomènes météorologiques violents et d’autres événements perturbateurs poussent les organisations à se développer ou à créer des équipes pour protéger leurs personnes et leurs biens », a déclaré Tillinghast. « Le coût pour une entreprise de ne pas protéger ses employés, sa chaîne d’approvisionnement et ses actifs contre les incidents qui se produisent au-delà de ses murs est énorme par rapport au coût d’éviter un danger imprévu. »