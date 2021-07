Facteur de croissance : une question d’octroi de crédit

Quatrièmement, une facette de la consommation de crédit est le lien avec les dépôts bancaires, qui reflète l’épargne financière (ménages, entreprises et administrations centrales et étatiques).

L’augmentation de l’octroi de crédit a été un pilier important de la relance de la lutte contre la pandémie. Cela se poursuivra au cours de cette année, malgré les perspectives d’augmentation des dépenses budgétaires du Centre et potentiellement de certains États. Par conséquent, il est important de comprendre les moteurs de la croissance du crédit au cours de l’EX22 et au-delà. Il y a trop d’incertitudes liées, entre autres, à la reprise de la croissance, au déploiement de la vaccination, à la confiance des entreprises, aux investissements du secteur privé, aux cycles du fonds de roulement, aux dépenses de consommation, etc. L’échelonnement de la normalisation de la politique monétaire affectera l’excédent de liquidité et donc l’intérêt du marché (et des banques) taux, façonnant également la demande de crédit des banques.

La première partie de cet article se penche sur les tendances récentes de l’utilisation du crédit. Par la suite, ceux-ci sont contextualisés en tendances historiques, dans le but d’évaluer des scénarios de croissance du crédit bancaire.

Notre prévision actuelle de croissance du crédit pour l’exercice 22 est de 5,5 à 6 % en glissement annuel, une nuance inférieure à la croissance moyenne de 6,2 % enregistrée au cours des quinze dernières semaines de l’exercice 21 ; et au début de juillet, 6,2 %. Le prélèvement de crédit non alimentaire au cours de l’exercice 21 était de 5,7 lakh crore (lc) de Rs contre 5,9 lc de Rs au cours de l’exercice 20. Cependant, même en tenant compte de la contraction saisonnière habituelle du crédit au premier trimestre, l’augmentation au T1FY22 avait été beaucoup plus importante qu’au T1FY21. Par secteurs, les prêts de détail représentaient près de 60 % du crédit total au cours de l’exercice 21, l’agriculture environ un tiers, les crédits aux services et à l’industrie étant loin derrière. La principale source de crédit à l’industrie était l’échelon intermédiaire des entreprises, les grandes entreprises ayant effectivement remboursé leurs prêts en cours. Cela peut s’expliquer par le fait que les grandes entreprises ont accès aux marchés des obligations d’entreprises, où l’excédent de liquidités après les injections de relance de la RBI a fait baisser les taux d’intérêt, grâce auxquels elles ont probablement refinancé les prêts bancaires existants. Les entreprises de niveau intermédiaire auraient eu un accès plus restreint.

Une question souvent posée est de savoir quand la croissance du crédit bancaire pourrait dépasser 10 %. Les co-mouvements des croissances du crédit et du PIB nominal sur deux décennies suggèrent un supercycle du crédit, culminant à 37 % au cours de l’exercice 2006, avant de redescendre à 5 % au cours de l’exercice 21 (ce qui apparaît comme un plancher, puisque la croissance du PIB nominal était de -3 %). Il sera difficile de franchir les deux chiffres au cours des deux prochaines années, car la base des encours de crédit est devenue importante. Le crédit bancaire début juillet 2021 était de Rs 108 lc. Au cours de l’exercice 98, il ne s’agissait que de Rs 3 lc, passant à Rs 15 lc en FY2006, Rs 64 lc en FY15 (10 %). Il y a eu un mouvement jusqu’à 13% au cours de l’EX17-19, une période coïncidant avec une forte croissance du crédit de détail, ainsi qu’une rétrocession des prêts aux NBFC, alimentée par une augmentation des liquidités.

Deuxièmement, la contribution des quatre grands segments à la croissance du crédit (notée ci-dessus) depuis l’EX12 donne un aperçu du ralentissement de la croissance du crédit, du côté de la demande. La croissance des prêts aux particuliers s’est généralement maintenue, tandis que le crédit à l’industrie avait mené la baisse jusqu’à l’exercice 2017, reflétant le ralentissement des investissements importants et des projets d’infrastructure. Les fluctuations du crédit aux services étaient en grande partie attribuables aux prêts aux NBFC et, bien que volatiles, à un segment classé dans les « autres services » (logistique, entreposage, services similaires).

Troisièmement, l’offre de fonds à la disposition des emprunteurs. Les sources non bancaires, domestiques et offshore, s’étaient progressivement multipliées. Des deux tiers environ du total des flux financiers dans les décennies du début des années 2000, la part du crédit bancaire est tombée à la moitié, voire moins. L’accès à des fonds nationaux et offshore moins chers avait probablement conduit à des remboursements de prêts existants, dans toutes les banques. Les fortes hausses des émissions d’obligations d’entreprises et de papier commercial (CP) se démarquent, en plus des décaissements des HFC. Les sources de fonds du marché dépendent dans une large mesure du cycle des taux d’intérêt et des conditions de liquidité. À l’avenir, il est probable que le ratio du crédit bancaire au PIB nominal se maintiendra dans une fourchette proche de 50 %, avant de commencer à baisser, la croissance du PIB nominal dépassant le crédit.

Quatrièmement, une facette de la consommation de crédit est le lien avec les dépôts bancaires, qui reflète l’épargne financière (ménages, entreprises et administrations centrales et étatiques). Au cours de l’exercice 07-16, il y a eu un déploiement des dépôts d’obligations du gouvernement central et des États (titres SLR), en partie en raison de la réduction progressive de la préemption légale de l’épargne financière. Cette tendance à la hausse du ratio crédit/dépôt (C/D) s’est accélérée au cours de l’exercice 2017-19, avec divers facteurs sous-jacents mentionnés ci-dessus. Mais cela a eu une tendance à la baisse, dans une large mesure en raison des perturbations de la pandémie et de la réponse de politique monétaire et budgétaire qui en a résulté, et est susceptible de revenir progressivement aux niveaux normaux d’avant la pandémie dans les années à venir, stimulant la croissance du crédit.

En fonction de la vigueur de la reprise économique, la croissance du crédit pourrait atteindre 7 à 8 % au cours de l’EX23. Cela dépend, d’une part, du calibrage et du timing de la normalisation par la RBI de sa politique monétaire, avec un retrait progressif de la liquidité et une remontée des taux d’intérêt du marché. Cela devrait progressivement déplacer une partie de la demande de prêts vers les banques, le crédit bancaire devenant compétitif en termes de taux d’intérêt. À court terme, la demande de crédit de fonds de roulement à court terme, en raison à la fois des prix élevés des intrants et des produits intermédiaires et de l’allongement des cycles de créances, sera forte, également en raison d’un changement par rapport aux CP basés sur le marché. Un facteur fondamental sera une reprise du cycle des investissements privés. Cela peut prendre un certain temps, l’utilisation des capacités dans de nombreuses industries étant encore faible (mais en hausse). Les dépenses d’investissement du gouvernement joueront un rôle important, les dépenses de projets d’infrastructure étant susceptibles d’attirer la participation du secteur privé, s’infiltrant progressivement vers les industries en aval.

L’auteur est vice-président exécutif et économiste en chef d’Axis Bank. Les vues sont personnelles

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.