Facteurs à considérer avant de contracter un prêt pour études

Obtenir une bonne éducation collégiale peut être l’une des expériences les plus transformatrices de la vie de quiconque. Cependant, les frais d’études augmentant fortement, il n’est pas toujours possible de couvrir les frais d’études avec vos économies ou vos bourses. Dans de tels scénarios, les étudiants se tournent de plus en plus vers les prêts d’études pour combler l’écart. Avec autant d’options sur le marché et d’autres complexités, il est souvent difficile de s’y retrouver.

Pour évaluer les prêts de manière objective, il faut aller au-delà des simples taux de défaut et échéanciers de remboursement. Vous devez approfondir le cours que vous envisagez d’entreprendre et l’évaluer par rapport au montant total du prêt que vous recherchez. Enfin, vous devez évaluer honnêtement votre capacité à le rembourser. C’est la première grande décision financière que vous prendrez pour démarrer votre vie, il est donc impératif d’y réfléchir sérieusement.

Pour commencer, vous devez considérer le potentiel du cours et de l’institut pour lesquels vous optez. Faites des recherches approfondies sur le collège / l’institut que vous envisagez, assurez-vous qu’il n’est mis sur liste noire par aucune banque pour les prêts. De nombreuses banques ont une liste pré-approuvée d’universités accréditées. Poursuivez en évaluant vos perspectives d’emploi après l’obtention de votre diplôme. Le montant que vous êtes susceptible de retirer après l’obtention de votre diplôme devrait être un facteur déterminant pour votre prêt, car le remboursement du prêt serait plus facile avec de meilleures rémunérations. Réfléchissez bien au montant que vous devez emprunter.

Les taux d’intérêt sont déterminés par le montant du prêt – plus la somme empruntée est importante, plus la période de paiement est longue et les taux d’intérêt plus bas. Les prêts à plus court terme semblent lourds sur la poche mais vous évitent de payer de grosses sommes d’argent sur une période prolongée.

Dans la plupart des cas de remboursement de prêts étudiants, le montant de vos versements est d’abord appliqué aux intérêts, puis au montant du capital que vous avez emprunté. En cas de retard de paiement, les frais de retard sont d’abord pris en compte lors des remboursements. Comme pour les autres prêts, lorsque votre capital diminue, les intérêts que vous payez diminuent également, car la plupart des banques ne facturent des intérêts que sur le solde restant. Ainsi, au fil du temps, le ratio de vos paiements par rapport au capital devient progressivement plus important.

Évaluez la flexibilité de la banque concernant la période de moratoire ou l’allongement de la durée de paiement. Il est bon de planifier et de payer des intérêts pendant cette période pour éviter que des intérêts ne s’accumulent. Dans certains cas, vous souhaiterez peut-être une flexibilité sur le moratoire, car vous êtes peut-être encore en train de régler votre situation professionnelle.

Outre les coûts évidents de l’enseignement supérieur tels que les frais de scolarité et l’hébergement, un autre coût que les étudiants doivent prendre en compte lors de l’obtention de prêts sont les coûts indirects ou d’opportunité. Ainsi, par exemple, si vous décidez d’abandonner une année pour voyager, vous ne dépensez pas seulement en voyage ou en nourriture, mais vous perdez également l’argent que vous auriez gagné si vous aviez été employé pendant cette période.

Les coûts d’opportunité doivent être pris en compte lorsque vous envisagez un prêt, car les intérêts payés sur les prêts étudiants sont entièrement déductibles d’impôt en vertu de la Sec 80E, à condition que le prêt soit contracté auprès d’une banque régulière ou de fournisseurs agréés par le service de l’impôt sur le revenu.

Par exemple, si une personne a Rs 1lakh qui pourrait être investie pour gagner un rendement de 9000 à 9% d’intérêt ; Au lieu de cela, opte pour un prêt éducatif pour 1lakh – les intérêts payés à un taux de 10 pour cent par an s’élèveraient à 10 000. Avec une tranche d’économie d’impôt de 20 pour cent, ils économiseraient 2080 Rs en payant ainsi un intérêt de 7920 Rs. Ainsi, le coût d’opportunité s’élèverait à 1080 Rs. Ces chiffres changeront avec les rendements gagnés, les intérêts payés et la tranche d’imposition lorsque le prêt est remboursé. Ainsi, même s’il est tentant d’augmenter vos IME mensuels pour vous libérer de vos dettes plus tôt, ce n’est probablement pas la meilleure décision à long terme. Néanmoins, ce n’est pas une question facile à répondre.

Il existe de nombreux facteurs et variables à considérer avant de choisir d’opter pour un prêt étudiant et de décider de son échéancier de remboursement. Cependant, ce qui est le plus avantageux, c’est de commencer à investir tôt dans des instruments à long terme tels que les fonds communs de placement d’actions, qui en premier lieu peuvent vous aider à éviter de contracter un prêt pour poursuivre vos études.

Par exemple, vous commencez à investir 10 000 Rs par mois aujourd’hui, pendant 10 ans. Avec une moyenne de 12% de retours par an, vous aurez accumulé jusqu’à Rs 23 lakhs, ce qui est suffisant pour gérer un MBA en Inde.

Par, Anup Bansal, directeur des investissements, Scripbox

