Facteurs à considérer avant d’investir dans des fonds à petite capitalisation

Les actions à petite capitalisation sont les actions de sociétés cotées en bourse dont la capitalisation boursière est inférieure à 5 000 crores de roupies. Les experts disent que ces sociétés sous-jacentes sont plus volatiles et vulnérables aux pertes pendant les temps d’arrêt du marché, car elles sont jeunes et cherchent à se développer de manière agressive. Dans un fonds à petite capitalisation, le gestionnaire du fonds investit au moins 65 pour cent du portefeuille dans des actions à petite capitalisation.

Cela dit, les fonds à petite capitalisation conviennent à ceux qui sont prêts à prendre des risques élevés et savent également quand sortir du marché. Les experts disent que la décision d’investir dans les petites capitalisations à ce stade ne devrait pas être basée sur un élan de jeu ou par la peur de passer à côté.

Harshad Chetanwala, co-fondateur de MyWeathGrowth, déclare : « Avec les fonds à petite capitalisation, la façon idéale de voir les choses est, même si le cycle change, quelle action à petite capitalisation vous serez à l’aise de détenir. Par conséquent, les investisseurs qui ont un appétit pour le risque élevé devraient opter pour des fonds à petite capitalisation. » On pourrait envisager d’allouer une petite partie de son portefeuille à des fonds de petite capitalisation car il est très volatil.

Certains des avantages d’investir dans des fonds à petite capitalisation incluent un potentiel de croissance exponentiel, une disponibilité à un prix inférieur, entre autres. Alors que les fonds à petite capitalisation investissent dans des sociétés qui pourraient prospérer au fil du temps et devenir des multi-baggers, les experts du secteur affirment qu’ils offrent un potentiel de croissance énorme.

Les nouvelles sociétés disponibles à un prix inférieur, les fonds à petite capitalisation investissent généralement dans de telles sociétés, car elles peuvent être sous-évaluées. Étant donné que ces fonds se concentrent sur des concepts plus récents et investissent dans des entreprises axées sur les technologies de rupture, ils pourraient obtenir un avantage concurrentiel par rapport à leurs concurrents en acquérant une part de marché importante. Dans une course haussière, les experts disent qu’ils pourraient surperformer les fonds à moyenne et à grande capitalisation.

Voici quelques facteurs dont il faut tenir compte avant d’investir dans des fonds à petite capitalisation ;

Le profil de risque de l’investisseur

Les fonds à petite capitalisation investissent dans des actions de sociétés dont les cycles d’expansion et de récession sont courts. Par conséquent, ces fonds ne conviennent qu’aux investisseurs agressifs qui savent quand entrer et sortir de leurs avoirs. Les experts disent que c’est le seul cas où les investisseurs pourraient avoir à synchroniser les marchés pour maximiser leurs rendements.

Vérification des antécédents

La vérification des antécédents d’un fonds à petite capitalisation est nécessaire. Pendant les marchés haussiers et baissiers, les experts disent que les investisseurs devraient vérifier les performances des fonds à petite capitalisation. Plus encore, pendant le marché baissier, car cela aide à mesurer et à comprendre la protection à la baisse contre les chutes du marché.

Investir par la voie SIP

Synchroniser les marchés n’est jamais la bonne approche avec des investissements en actions et en fonds communs de placement. Sans les connaissances appropriées, on pourrait finir par perdre tout son argent en spéculant et en chronométrant le marché. Par conséquent, les experts disent qu’investir dans des fonds communs de placement via SIP permet d’éviter de synchroniser le marché et de moyenner leur coût d’achat à long terme.

Cependant, notez que pour les fonds à petite capitalisation, les SIP ne fonctionnent pas, car le timing est essentiel pour obtenir des rendements maximaux avec les fonds à petite capitalisation.

