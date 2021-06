Facteurs à considérer avant d’ouvrir un compte d’épargne numérique

in

Au milieu de la pandémie de COVID-19, les millennials sont devenus plus prudents avec leurs dépenses.

La pandémie de Covid-19 a changé tout le scénario du secteur bancaire indien. À une époque où l’ensemble du pays est soumis à des restrictions de type verrouillage, les experts du secteur affirment que la nécessité et la pertinence d’avoir des comptes d’épargne numériques ont augmenté de manière exponentielle.

Outre les banques traditionnelles, diverses startups de banque numérique/banque mobile proposent également des solutions bancaires numériques, qui sont nécessaires en particulier pendant cette pandémie.

Selon une étude menée par Niyo à l’échelle nationale, parmi 8 000 millenials résidant dans des villes métropolitaines et non métropolitaines, il a été révélé que 70 % des millenials indiens sont désormais enclins à se tourner vers les banques numériques, en particulier pour un support client pratique.

Les experts disent qu’au milieu de la pandémie de COVID-19, les millennials sont devenus plus prudents avec leurs dépenses. Les données de Niyo ont également indiqué que 55% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles changeraient de banque pour des récompenses et des offres et 45% changeraient de banque pour de meilleurs taux d’intérêt.

Tushar Verma – Chef d’entreprise, NiyoX déclare : « Choisir une institution financière pour s’occuper de son argent est l’une des décisions financières les plus importantes que l’on puisse prendre. » Il ajoute en outre : « La technologie étant le fondement de la croissance de la Fintech en Inde, elle a joué un rôle important pour rendre les services financiers accessibles et pratiques pour les clients finaux ».

Habituellement, la plupart de ces plateformes bancaires numériques/mobiles telles que Niyo, sont livrées avec plusieurs options de compte qui offrent aux utilisateurs un accès à la gestion de patrimoine ainsi qu’à un compte d’épargne. Certains offrent également la possibilité d’investir dans des fonds communs de placement, la possibilité de suivre tous ses investissements en un seul endroit, des conseils Robo et une fonctionnalité qui arrondit ses dépenses et investit en un seul endroit.

Verma dit : « Il faut garder à l’esprit que différentes banques offrent différents niveaux de service, facturent différents niveaux de frais et paient des montants d’intérêts très différents sur son argent.

Voici quelques facteurs à considérer avant d’ouvrir un compte d’épargne numérique ;

Taux d’intérêt

Le taux d’intérêt offert est l’un des facteurs les plus importants à prendre en compte dans le choix de la banque.

Verma déclare : « Les gens mettent souvent de l’argent sur leur compte d’épargne, car cela s’avère pratique. Cependant, un tel argent garé pendant des années n’augmente pas avec le taux d’inflation croissant. Par conséquent, il est conseillé d’opter pour un compte d’épargne qui offre un intérêt au pair/supérieur au taux d’inflation de l’Inde. »

Frais

La plupart des banques en Inde s’attendent à ce que les titulaires de compte conservent un solde minimum sur le compte et chaque fois que les critères ne correspondent pas, les banques facturent une pénalité.

En plus de cela, il existe plusieurs frais que les banques facturent aux clients, tels que les frais de maintien du solde, les frais de SMS, les frais de carte de guichet automatique, les frais de chèque retourné, les frais de guichet automatique hors réseau, etc.

Verma déclare : « Les frais sont de loin le facteur distinctif le plus important parmi les comptes chèques. Toutes choses étant égales par ailleurs, il faut choisir le compte courant avec les frais les plus bas.

Autres caractéristiques

La plupart des comptes d’épargne numériques offrent une excellente expérience UI et UX. Les experts de l’industrie disent qu’une chose importante à considérer est les fonctionnalités supplémentaires – support client 24 × 7, suivi des dépenses, option pour définir des limites sur diverses tractions – UPI, POS, en ligne, verrouiller et déverrouiller la carte de débit via l’application, etc.

