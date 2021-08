Facteurs clés à considérer avant d’investir dans Asset Allocator Fund of Funds

Dans un scénario de marché volatil, la bonne allocation d’actifs est la meilleure approche, car chaque classe d’actifs se comporte différemment selon les différents cycles de marché.

Lorsque les marchés sont volatils, la plupart des individus ne savent pas où investir. Les marchés boursiers ont bondi récemment et sont à un niveau record. Les experts de l’industrie disent qu’il faut répartir son investissement entre les classes d’actifs pour diversifier le risque et atteindre ses objectifs financiers.

Investir dans une classe d’actifs entraîne généralement des pertes dans des conditions de marché défavorables. Par conséquent, lors d’un scénario de marché volatil, la bonne allocation d’actifs est la meilleure approche, car chaque classe d’actifs se comporte différemment selon les différents cycles de marché.

Avec l’aide de l’allocation d’actifs, disent les experts, on peut répartir ses finances entre différentes classes d’actifs pour équilibrer le risque de son portefeuille de fonds communs de placement. Il varie d’un investisseur à l’autre, en fonction de facteurs tels que l’âge, le revenu, l’appétit pour le risque, etc.

Comment le fonds de fonds d’allocation d’actifs vous aide-t-il ?

Les fonds de fonds d’allocation d’actifs (FoF) suivent une approche passive d’investissement dans des fonds axés sur la dette, des ETF sur l’or et des fonds axés sur les actions nationales. Le programme investit au moins 10 pour cent d’un portefeuille dans chaque catégorie d’actifs de dette, d’actions et d’or.

Par exemple, lorsque les marchés boursiers sont en baisse et augmentent l’exposition à l’or et aux fonds axés sur la dette pendant des marchés volatils, le programme alloue ses actifs aux fonds axés sur les actions.

L’Asset Allocator FoF offre aux investisseurs une exposition à différentes classes d’actifs en investissant dans un seul programme. Cependant, les experts du secteur affirment que ces fonds conviennent aux investisseurs qui souhaitent investir dans des actions, car la répartition des actions varie généralement de 40 à 80 % selon les conditions du marché.

Voici quelques-uns des facteurs à prendre en compte avant d’investir dans un fonds de fonds d’allocation d’actifs ;

Stratégie d’investissement : Les FoF d’allocation d’actifs sont mandatés pour investir dans des programmes nationaux axés sur la dette, des programmes axés sur les actions et des ETF sur l’or de toute société de fonds. Cela dit, notez que la plupart des fonds de répartition d’actifs sont biaisés en faveur de leurs régimes malgré un ratio de dépenses plus élevé. Les experts suggèrent que les investisseurs ayant une tolérance au risque plus élevée et un horizon d’investissement de plus de 3 ans devraient investir dans le fonds de fonds d’allocation d’actifs car ils détiennent des avoirs substantiels en actions.

Taux de dépenses : Tout fonds ayant un ratio de dépenses plus élevé diminue le rendement net de l’investisseur et vice versa. Ces fonds investissent dans des fonds de dette, des fonds d’actions et des ETF d’or de la même ou de différentes maisons de MF, ce qui entraîne un ratio de dépenses plus élevé, réduisant ainsi le retour à la maison de l’investisseur à long terme.

Composition du portefeuille : Les fonds de fonds d’allocation d’actifs ont une allocation de portefeuille considérable vers des titres de créance. Par conséquent, les experts suggèrent que l’on devrait opter pour des fonds avec des titres de créance d’une notation de crédit plus élevée dans son portefeuille afin de minimiser le risque de défaut.

Imposition: Les experts disent qu’un investisseur devrait vérifier à l’avance si le fonds de fonds de répartition d’actifs est imposé comme un régime axé sur la dette ou un régime axé sur les actions. Pour obtenir un rendement après impôt plus élevé, il est suggéré d’opter pour des fonds dont l’exposition aux actions est de 65 % ou plus, car ils sont imposés comme des fonds axés sur les actions.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.