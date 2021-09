Facteurs clés à considérer lors de la planification du financement des études supérieures de votre enfant à l’étranger

Il est très important de prévoir à l’avance de l’argent pour étudier à l’étranger en gardant à l’esprit l’effet de l’inflation.

Étudier à l’étranger est comme un rêve pour les étudiants. S’il n’est pas très difficile pour les riches de financer leurs études à l’étranger, les étudiants méritants peuvent obtenir des bourses pour couvrir l’essentiel des dépenses qui allègeraient leur fardeau financier.

Cependant, pour les étudiants ordinaires, il est très important de prévoir à l’avance de l’argent pour étudier à l’étranger en gardant à l’esprit l’effet de l’inflation.

« Lorsque vous planifiez vos finances pour l’éducation de votre enfant, vous ne devez pas seulement prendre en compte les frais de scolarité, mais bien d’autres dépenses, comme l’ordinateur, les livres, l’encadrement et les frais de subsistance. Par conséquent, certains des facteurs clés à considérer incluraient la compréhension du coût de l’éducation aujourd’hui et l’épargne plus élevée parce que ce qu’il en coûte aujourd’hui ne sera pas le même demain, en raison de l’environnement inflationniste dans lequel nous nous trouvons, et aussi parce que vous ne savez jamais ce que spécialisation que votre enfant choisira comme sujet d’étude, dont le coût peut différer », a déclaré Anil Pinapala, PDG et fondateur de Vivifi India Finance.

« Il est donc important que vos finances soient planifiées de manière à vous permettre d’économiser davantage en investissant dans des endroits où les rendements dépassent l’inflation. Cependant, il existe une aide sous la forme de prêts éducatifs, mais vous devez vous assurer de garder vos antécédents de crédit propres afin que votre enfant puisse obtenir le prêt requis, et puisque vous participez à ce prêt, vos économies doivent être en place. ,” il ajouta.

Planifier tôt et investir en conséquence faciliterait le financement des études à l’étranger.

« La première chose à décider ici est l’éducation nationale par rapport à l’éducation à l’étranger, car l’enseignement supérieur à l’étranger est nettement plus cher. Pour l’éducation nationale, les collèges de premier plan (principalement gérés par le gouvernement) ont des frais très modestes et généralement vos économies devraient être assez bonnes pour couvrir. Si ce n’est pas une option, un bon collège privé coûtera environ 10 à 30 lakh de frais de diplôme cumulatifs, ce qui implique de mettre de côté ~ 1 lakh de Rs chaque année (pendant les années de scolarité d’un enfant) et d’investir dans des options sûres comme FD, etc. , devrait vous permettre de gérer facilement cette dépense », a déclaré Abhishek Soni, PDG et cofondateur d’Upwards.

Expliquant la nécessité d’étudier à l’étranger, Mayank Goyal, PDG et fondateur de moneyHOP, a déclaré : « L’enseignement supérieur est essentiel pour faire d’un enfant un citoyen intellectuel civilisé qui peut mieux façonner la société. De la même manière, plusieurs étudiants ont pour objectif d’étudier à l’étranger pour profiter d’opportunités susceptibles de renforcer leurs compétences. »

Goyal explique comment planifier vos finances en se concentrant sur les pointeurs suivants :

Calculer le coût estimé des études à l’étranger

Une fois que vous avez finalisé votre choix de collège/université, il est conseillé de faire une estimation approximative des coûts variables comme le visa étudiant, les plans d’assurance maladie, le coût de l’hébergement, pour n’en citer que quelques-uns en plus des dépenses fixes (comme les frais de cours, le transport, et autres) pour avoir une idée de l’allocation budgétaire.

Comprendre le Forex

Il est extrêmement important d’avoir une bonne connaissance des divers facteurs de change tels que les taux moyens du marché, les envois de fonds ou les virements électroniques, etc. Une carte Forex peut être utile à ce stade car elle permet aux étudiants de dépenser sans se soucier des problèmes de devises ou d’argent liquide. Il est donc conseillé de rechercher des sociétés Fintech éminentes comme moneyHOP qui fournissent un compte global – une carte globale qui permet l’échange de devises en temps réel à tout moment, n’importe où.

Choisir les bons instruments pour le transfert d’argent international

Envoyer de l’argent à l’étranger à votre enfant peut sembler déconcertant, en particulier lorsqu’il est effectué dans le cadre de cadres financiers hérités qui prélèvent des frais de service élevés et ont des formalités administratives bâclées. Un fournisseur de transfert de fonds numérique et sans papier comme moneyHOP rend les transferts d’argent internationaux transparents et résout les problèmes susmentionnés grâce à ses taux de change les meilleurs de sa catégorie et à des frais de transfert nuls.

