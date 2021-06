Facteurs clés à considérer lors de l’achat d’un plan pour enfants

in

Les plans de dotation sont idéaux pour les investisseurs qui n’aiment pas prendre de risque sur leurs investissements.

Diverses compagnies d’assurance proposent des plans pour enfants, allant des plans traditionnels aux polices liées au marché. Alors que les plans traditionnels n’investissent que dans des fonds de dette, les polices liées au marché permettent aux assurés d’investir à la fois en dette et en actions.

Les experts du secteur disent qu’il est nécessaire de considérer l’éventail des événements pour l’enfant en commençant par la scolarité, les loisirs, les études supérieures, le sport, etc., puis de les prévoir avant d’opter pour un plan enfant.

Les régimes pour enfants offrent généralement des paiements garantis pour le financement des études de l’enfant afin qu’il puisse mener une vie confortable. En cas de circonstances malheureuses, même si les parents ne sont pas là, les besoins de l’enfant seront pris en charge. De même, en cas de décès ou d’invalidité des assurés, les plans pour enfants effectuent des versements périodiques et prévoient les objectifs de l’enfant. Comme ces polices sont également assorties d’une exonération de prime intégrée, la future prime de la police est annulée, si quelque chose arrive au preneur d’assurance.

Les experts disent que les plans pour enfants sont connus pour offrir des rendements supérieurs par rapport aux avenues d’investissement traditionnelles telles que les PPF ou les FD.

Pour commencer, commencez tôt. Ces investissements offrent un long horizon d’investissement, aidant l’investisseur à constituer périodiquement un patrimoine. Par conséquent, commencer tôt est la clé de ces plans pour enfants. Les experts disent choisir un plan qui encourage l’investissement à long terme.

Choisir le bon plan est tout aussi important. Essayez d’opter pour un plan qui convient à chaque besoin et à chaque objectif, car les objectifs et les ambitions de chaque enfant sont uniques et varient. De cette façon, vous aurez la bonne planification financière en place pour aider votre enfant à réaliser ses rêves à l’avenir.

Choisir la bonne catégorie de fonds est également nécessaire, par exemple, si vous avez un appétit pour le risque élevé, optez pour des plans liés aux actions. Par conséquent, les experts disent que considérer une période d’au moins 10 ans et plus avec des investissements en actions a tendance à donner de bons rendements, ce qui aidera votre investissement à croître. De plus, avec un plan pour enfants ayant une combinaison équilibrée de fonds de dette et de croissance ainsi qu’une couverture des risques, c’est la combinaison idéale.

Pour les personnes à faible appétit, disent les experts, les plans de dotation sont la bonne voie à suivre. Les plans de dotation sont idéaux pour les investisseurs qui n’aiment pas prendre de risque sur leurs investissements. Notez que cela vous donnera non seulement une couverture adéquate, mais assurera une protection contre les conditions volatiles du marché.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.