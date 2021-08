Facteurs clés à considérer pour réduire le risque d’investissement crypto

Investir à long terme est la meilleure stratégie d’investissement en matière d’actifs cryptographiques.

Les crypto-monnaies sont des investissements très gratifiants, mais elles sont également volatiles et présentent un risque élevé. Les experts disent que les décisions d’investissement dans les crypto-monnaies doivent être étayées par des recherches comme on le fait lorsqu’on investit dans des actions et des fonds communs de placement.

Ashish Singhal, fondateur et PDG de CoinSwitch Kuber, a déclaré : « Tout en investissant dans la crypto, les investisseurs doivent adopter une approche à long terme et ils ne doivent pas s’attendre à un retour rapide car la valeur des crypto-monnaies dépend de l’offre et de la demande du marché. »

Tout en commençant à investir dans la crypto, il faut commencer petit. Les crypto-monnaies sont une nouvelle classe d’actifs et les investisseurs devraient les traiter comme un investissement dans une startup, une catégorie à haut risque et à haute récompense.

Avinash Shekhar, co-PDG de ZebPay, déclare : « Commencez petit avec 1 à 2 %, peut aller jusqu’à 5 à 10 % sur une période de temps. Coût moyen de la roupie dans un actif cryptographique pour naviguer dans la volatilité. La volatilité des prix est une nature normale d’une nouvelle classe d’actifs et nous pourrions voir une plus grande stabilité des prix une fois que le marché arrivera à maturité au fil du temps. »

Certaines des devises les plus échangées à l’heure actuelle sont Bitcoin, Tron (TRX), Ethereum (ETH) et Ripple’s XRP. Alors qu’Ethereum peut être considéré comme la crypto-monnaie la plus favorisée de nos jours, les experts affirment que d’autres options comme Ripple (XRP) et Litecoin (LTC) gagnent également en popularité en raison de leurs avantages technologiques.

Faut-il emprunter pour investir dans la crypto ?

Chaque investisseur a son propre appétit pour le risque lorsqu’il s’agit d’investir et cela dépend de nombreux facteurs. Les experts disent qu’il est toujours préférable d’investir un montant dont on n’a pas besoin immédiatement et qui peut risquer la volatilité du marché. Prendre un prêt pour investir n’est pas conseillé, au contraire, on peut commencer à investir avec de petits montants sur une longue période de temps pour obtenir de meilleurs rendements. Selon les experts, les crypto SIP sont le meilleur moyen de commencer à investir avec de petits montants à intervalles réguliers.

Singhal de CoinSwitch Kuber déclare : « Une approche rationnelle pour investir dans la crypto serait de ne pas emprunter et investir dans n’importe quelle classe d’actifs, qu’il s’agisse de crypto, d’actions ou même d’or. La raison en est que toutes les classes d’actifs sont volatiles et ne fournissent pas toujours un rendement stable alors que les prêts portent des taux d’intérêt qui doivent être payés à intervalles réguliers sans faute.

Il ajoute en outre: “Les investisseurs n’ont pas toujours besoin d’investir d’énormes sommes dans les crypto-monnaies, ils peuvent également acheter une fraction d’une pièce de leur choix et augmenter leurs investissements au fur et à mesure qu’ils ont plus d’argent à investir.”

La bonne approche pour investir dans la crypto

Investir à long terme est la meilleure stratégie d’investissement en matière d’actifs cryptographiques. Shekhar de ZebPay déclare : « Les cryptos comme Bitcoin et Ethereum ont des bases solides et de nombreux cas d’utilisation. Comme vous l’entendez peut-être beaucoup dans l’espace crypto, acheter et conserver (conserver votre crypto à long terme) est la meilleure stratégie d’investissement pour les actifs crypto.

Les experts disent qu’il faut adopter une approche lente et régulière au début de l’investissement sur le marché de la cryptographie. Commencez par investir d’abord de petites sommes d’argent et augmentez l’investissement après vous être familiarisé avec l’arène.

Singhal ajoute : « Maintenir un portefeuille sain, par exemple, pas seulement investir dans Bitcoin mais un panier de pièces aidera à minimiser les pertes. En outre, il ne faut pas agir sur des conseils et des ouï-dire. Une recherche bien pensée aiderait à investir judicieusement.

Risques à prendre en compte lors d’un investissement dans la crypto

Les investisseurs doivent toujours choisir une plateforme fiable pour acheter et conserver leur crypto. Shekhar ajoute: «Les investisseurs devraient accorder de l’importance à l’éducation avant d’investir dans la cryptographie, comme l’importance de la garde personnelle des pièces, les principes fondamentaux des cryptos, etc. Cela aidera à choisir des cryptos de valeur et à ne pas suivre les tweets de célébrités à FOMO dans des actifs avec peu de aucune valeur sous-jacente. La connaissance des fondamentaux des cryptos comme Bitcoin et Ethereum aidera également à construire une stratégie de création de richesse à long terme au lieu de FOMO-ing ou de vente de panique lorsque le marché évolue dans une direction inattendue.

De plus, tout en choisissant l’intermédiaire, recherchez une plate-forme digne de confiance qui peut également offrir une facilité d’utilisation ainsi que la sécurité sans compliquer le processus d’investissement.

Singhal déclare : « Il ne faut pas ignorer le fait que le marché des crypto-monnaies, comme toute classe d’actifs, est volatil. Des changements inattendus dans le sentiment du marché peuvent entraîner des mouvements brusques et soudains des prix. Les échanges légitimes qui suivent les directives KYC doivent être utilisés. »

