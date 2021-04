Mario Andretti a garanti que son fils Michael serait devenu champion du monde chez McLaren, mais il y avait trop de politique.

En 1993, Michael est passé à la Formule 1 et s’est ainsi donné l’occasion de répéter l’exploit de son père, à savoir remporter le championnat du monde.

Chez McLaren, le pilote américain avait les outils parfaits pour le travail en théorie, mais après seulement 13 courses, il est revenu aux États-Unis avec un seul podium.

Malheureusement, Mario a déclaré que trop de facteurs travaillaient contre son fils pour qu’il atteigne son véritable potentiel en Formule 1.

«Michael a été embauché par McLaren quand Ayrton [Senna] devait aller à Williams. Ils avaient Mika Häkkinen. Il aurait dû être le coéquipier de Michael, mais tout à coup l’accord d’Ayrton [with Williams] ne s’est pas concrétisé et Michael était déjà là en tant que chauffeur bien payé. C’était difficile », a expliqué Mario lors du podcast Starting Grid.

« [Häkkinen] a été soudainement mis à l’écart, et Häkkinen n’a presque rien coûté à McLaren.

Le directeur de l’équipe McLaren à l’époque, Ron Dennis, ne voulait pas de Michael dans la voiture, l’informant que le Grand Prix d’Italie serait en effet sa dernière course avec l’équipe afin que Hakkinen puisse être intégré à l’alignement.

Il n’a pu courir en Italie qu’après que Mario ait supplié Dennis de l’autoriser.

«Il lui a dit: ‘Mika Häkkinen vous remplacera d’Italie et terminera la saison. Et je ne peux pas vous dire si je vais renouveler votre contrat tant qu’Ayrton ne sait pas ce qu’il fait. Cela pourrait être novembre », expliqua Mario.

«J’ai supplié Ron de laisser Michael conduire, du moins en Italie. Et là, il a fini sur le podium, après être parti neuvième.

Michael Andretti, McLaren – Ford, GP britannique – Silverstone, 1993. # F1 pic.twitter.com/wQmtOjkQdF – F1 Images 🏁 (@ F1_Images) 12 juillet 2018

Découvrez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de Formule 1

Une chose était claire cependant, Senna respectait la vitesse de Michael, et cela s’est manifesté lors d’un test à Magny-Cours cette année-là.

«Ayrton avait un grand respect pour lui, Michael et Ayrton étaient à moins de cinq centièmes de seconde [at the test], avec un temps qui les aurait mis dans les deux premiers rangs », a expliqué Mario.

« Michael a montré qu’il pouvait rivaliser, mais il y avait tellement de facteurs contre lui. »

Parmi ces facteurs figuraient le passage de McLaren de Honda à Cosworth, ainsi que de lourdes restrictions sur le temps d’essai pour les pilotes.

«Cette année-là, il y avait la nouvelle règle selon laquelle vous n’étiez pas autorisé à tester sur la piste où la prochaine course aurait lieu», a déclaré Mario.

«De plus, le nombre maximum de tours autorisés en essais était de 23 tours. C’était une règle stupide qui a façonné l’année. Parce que Michael est venu sur chaque piste pour la première fois. Il n’avait jamais pu tester là-bas.

«Et puis McLaren a perdu les moteurs Honda et est passé à Cosworth, et il n’avait jamais essayé le Cosworth. Il se passait beaucoup de choses contre lui.

Donc, si les cartes n’avaient pas été empilées contre son fils, Mario a garanti que Michael aurait remporté le championnat du monde avec McLaren.

«Certaines choses n’ont pas fonctionné en sa faveur. Je ne dis pas ça parce que c’est mon fils, mais si Michael était resté, il aurait été champion du monde avec McLaren. Je vous le garantis », a-t-il conclu.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!