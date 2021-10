Facteurs de groupe de réflexion soutenus par le G20 dans les pièces stables et les CBDC pour résoudre les problèmes d’envoi de fonds

Le Financial Stability Board (FSB), un groupe de réflexion multinational qui fournit des recommandations politiques au G20, a souligné l’importance des pièces stables et des monnaies numériques des banques centrales (CBDC) dans la poursuite d’un réseau mondial de transfert de fonds fonctionnel. Dans son dernier rapport, l’organisme a souligné les défis qui entourent les paiements transfrontaliers, allant de frais de transaction élevés à des retards importants, et il a proposé un certain nombre de solutions viables pour lutter contre ces défauts.

« Ce rapport présente une feuille de route pour relever les principaux défis souvent rencontrés par les paiements transfrontaliers et les frictions dans les processus existants qui contribuent à ces défis », lit-on dans le rapport du FSB, « Ces défis, à savoir les coûts élevés, la faible vitesse, l’accès limité, et une transparence insuffisante affectent les utilisateurs finaux et les fournisseurs de services, mais pas tous de la même manière. Les particuliers et les petites entreprises sont confrontés à des défis particuliers avec les paiements transfrontaliers de détail, et l’inclusion financière reste un défi pour beaucoup, en particulier dans les marchés émergents et les économies en développement.

En dressant le profil des fonctions proposées des pièces stables, le FSB est sur le point de recommander aux organes appropriés de « faire des révisions aux normes et principes ou de fournir des orientations supplémentaires complétant les normes et principes existants à la lumière du rapport du FSB et à la suite de leur examen de leur cadres existants, y compris sur la coopération, la coordination et le partage d’informations entre les autorités. Cette recommandation devrait s’étendre jusqu’à la fin de l’année.

La recommandation des pièces stables en tant qu’outils viables dans les futures transactions transfrontalières devrait également être renforcée par les autorités nationales qui, selon le FSB, devraient modifier leurs cadres de surveillance des jetons numériques d’ici juillet 2022.

Les CBDC se concentrent sur l’interopérabilité

Avec plus de 110 pays, notamment à divers stades de leur développement de CBDC, le FSB présente une recommandation qui «permettra l’accès et l’interconnexion» de ces fonds nationaux souverains, dans le but de contribuer à faciliter les paiements moins chers entre les pays.

De nombreux consommateurs dans le monde dépendent aujourd’hui de monnaies numériques émises par le secteur privé, notamment Bitcoin, Ethereum et Cardano pour les paiements. Cette adoption s’est développée au cours des dernières années avec un boycott important des sociétés de services de paiement traditionnelles qui profitent aux consommateurs avec leurs systèmes.

Le FSB et ses organisations alliées ont reconnu ces tendances et sont déterminés à surmonter les situations de paiement défavorables, mais sans les monnaies numériques plus volatiles dans son programme ou cadre proposé, car elles pourraient poser des problèmes de stabilité financière selon le Fonds monétaire international (FMI) .

