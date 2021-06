Facteurs importants à garder à l’esprit lorsque vous contractez un prêt pour études

Les frais de traitement sont un autre facteur très important à prendre en compte lors de la comparaison des produits de prêt pour études. Il faut également vérifier les autres frais, notamment les frais de retard, les pénalités de prépaiement et d’autres frais cachés.

Une éducation de qualité s’accompagne souvent d’un prix qui augmente rapidement avec le temps. Par exemple, un diplôme de MBA de l’ISB qui coûtait environ Rs 26 lakh en 2016 est monté en flèche à Rs 40 lakh en 2021, soit une augmentation de 65% en seulement 5 ans. L’éducation à l’étranger ne fait pas exception non plus. Dans un tel scénario, les prêts d’études deviennent un système de soutien pour les étudiants incapables de se permettre de telles dépenses astronomiques.

Comment financer ses études supérieures ?

Les options de prêt d’études disponibles pour étudier en Inde et à l’étranger peuvent être divisées en fonction du type de prêt et du prêteur. Les prêteurs peuvent être classés en quatre sections – les banques du secteur public, les banques privées, les NBFC et les prêteurs alternatifs comme Prodigy Finance et GyanDhan, tandis que le type de prêts se divise en gros en deux catégories – les prêts garantis (prêt avec garantie) et les prêts non garantis (prêt sans collatéral).

Les banques du secteur public comme la SBI, la Bank of Baroda et la Punjab National Bank dominent le marché des prêts à l’éducation. Des taux d’intérêt plus bas, des périodes de remboursement plus longues, aucun remboursement pendant la période d’étude et des avantages fiscaux sont quelques-uns des facteurs qui rendent les prêts des banques du secteur public attrayants. Les banques n’exigent des garanties que pour les prêts au-delà de Rs 7,5 lakh. Les étudiants à la recherche de prêts pour être admis dans des établissements d’enseignement de premier plan en Inde peuvent obtenir des prêts non garantis pour des montants de prêt plus élevés à des taux bas, à partir de 6,75 % dans le cas de la Bank of Baroda. Les experts disent que les banques du secteur public devraient toujours être préférées pour les études à l’étranger si le demandeur peut fournir une garantie.

Ankit Mehra, fondateur et PDG de Gyandhan, a déclaré : « Si l’on n’a aucune garantie à offrir et que l’exigence dépasse Rs 7,5 lakh, les prêts non garantis de banques privées, telles que Axis Bank ou ICICI Bank, pourraient être le prochain choix. Les NBFC appliquent généralement le taux d’intérêt le plus élevé sur les prêts et sont les dernières dans l’ordre de préférence pour les prêts à l’éducation.

Il ajoute en outre : « Pour le contexte, si l’on envisage de poursuivre des études supérieures à l’étranger, les taux d’intérêt sur les prêts garantis des banques du secteur public commencent aussi bas que 7,75 % par rapport au taux d’intérêt le plus bas offert par les NBFC qui commence généralement à 10,25 pour cent. cent.”

Facteurs à prendre en compte lors de la souscription d’un prêt études

Les experts disent que certains des facteurs à prendre en considération lors du choix du bon prêteur sont la nature du taux d’intérêt (variable ou fixe), les autres frais, la marge, la facilité de traitement et la flexibilité des conditions de prêt proposées.

Mehra déclare : « Un taux d’intérêt fixe permet à l’emprunteur de rembourser le prêt en versements fixes selon la durée du prêt, tandis qu’un taux d’intérêt flottant est lié au taux de base offert par le prêteur et peut varier pendant la durée du prêt. Cela devient critique lorsque les taux d’intérêt sont à leurs extrêmes dans n’importe quel cycle. »

Les frais de traitement sont un autre facteur très important à prendre en compte lors de la comparaison des produits de prêt pour études. Il faut également vérifier les autres frais, y compris les frais de retard, les pénalités de prépaiement et d’autres frais cachés.

Mehra ajoute : « TAP (taux annuel en pourcentage) est généralement utilisé pour comparer 2 prêts avec des taux d’intérêt et des frais différents. Il donne un coût total des fonds, y compris les frais plutôt que de simplement comparer le taux d’intérêt, ce qui pourrait être trompeur. Considérez 2 scénarios, le prêteur A propose un prêt sur 3 ans à 11 % sans frais de traitement tandis que le prêteur B propose le même prêt à 10 % mais facture des frais initiaux de 2 %. Dans ce cas, le deuxième prêt est plus coûteux car le total des remboursements dans le deuxième cas de Rs 118 232 sera plus élevé que dans le premier cas de Rs 117 946 en supposant que le montant du prêt était de Rs 1 lakh.

Un autre aspect important à considérer est la marge d’argent. L’argent de marge est la partie des dépenses totales que vous devrez payer vous-même tandis que la banque paie le reste du montant. Des banques comme SBI facturent une marge de 10% sur leur programme Global Ed-Vantage, tandis que la Bank of Baroda, dans le cadre de son programme de bourses d’études Baroda pour les études à l’étranger, ne facture aucune marge pour l’admission dans les institutions figurant sur la liste des institutions de premier plan.

« Les NBFC l’emportent sur les banques et le secteur privé sur les banques du secteur public en ce qui concerne la facilité de traitement et l’offre de conditions de prêt spécialisées. Les NBFC offrent un délai d’exécution beaucoup plus rapide en ce qui concerne le traitement des prêts », explique Mehra.

Les NBFC peuvent également répondre à des cas qui ne cadreraient pas avec la politique d’une banque, bien que cela se fasse au prix d’un taux d’intérêt plus élevé. Cependant, notez que les banques du secteur public commencent à 7,75 pour cent par rapport au taux d’intérêt le plus bas offert par les NBFC, qui commence généralement à 10,25 pour cent.

