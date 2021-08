Facteurs qui poussent Bitcoin à 50K

Depuis ce dimanche, BTC est entré dans une zone de résistance comprise entre 50K$ US et 50,5K$ US. En ce sens, Bitcoin se négocie à nouveau au-dessus du prix de 50 000 $, atteignant la marque pour la première fois en plus de trois mois. Cependant, cela nous amène à nous demander quels facteurs poussent Bitcoin au-dessus de 50K ?

Depuis lors, il a augmenté en moyenne de 2,77 % sur une période de 24 heures et change actuellement de mains pour environ 50 258 $, son plus haut niveau depuis le 15 mai. Les rendements annuels de Bitcoin à ce jour s’élèvent désormais à 72,59 %, selon les données de CoinDesk.

Quelques facteurs d’influence sur le prix du Bitcoin

Depuis environ un mois maintenant, le marché BTC connaît une courte reprise. Cela est dit parce que Bitcoin détenait un support à 30 000 $ et a cassé une phase de consolidation au-dessus de 42 000 $. À cet égard, la principale crypto-monnaie a augmenté d’environ 46% au cours des 30 derniers jours malgré les récents signes d’épuisement à la hausse.

Des problèmes mondiaux plus importants, notamment le prochain symposium de la Réserve fédérale américaine à Jackson Hole fin août et une réunion du Federal Open Market Committee en septembre, pourraient amener le marché à envisager tout mouvement possible de la liquidité mondiale. .

En ce qui concerne le symposium de Jackson Hole, le dollar pourrait se déprécier après l’événement, provoquant de nouvelles entrées sur le BTC et le marché des actions. La Fed voudra peut-être maintenant évaluer l’impact de la résurgence du virus sur l’économie avant de signaler une baisse des mesures de relance inflationniste pour les prix des actifs de la banque centrale.

Commentaires finaux

Les retraits devraient être brefs compte tenu du support initial de près de 45 000 $. La dynamique haussière se renforce sur les graphiques journaliers et hebdomadaires, suggérant que les acheteurs ont le contrôle.

Un autre facteur qui a influencé la valeur du BTC selon le PDG de CryptoQuant, Ki Young Ju, est le revenu d’argent dans les échanges par les baleines pour acheter $ BTC. Cependant, nous maintiendrons une surveillance continue de ce facteur.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport