Le troisième spécial en direct devant un public de studio sera diffusé sur ABC le mardi 7 décembre à 20 h HE. L’émission spéciale de cette année comprend des recréations d’épisodes de The Facts of Life et Diff’rent Strokes, deux émissions produites à l’origine par le légendaire Norman Lear. Le casting de stars comprend John Lithgow, Damon Wayans, Kevin Hart, Allison Tolman, Jennifer Aniston, Gabrielle Union et l’ancien animateur de Daily Show Jon Stewart.

L’épisode Diff’rent Strokes mettra en vedette Lithgow dans le rôle de M. Drumond, Hart dans celui d’Arnold et Wayans dans celui de Willis. Dans Les faits de la vie, Aniston jouera le rôle de Blair, tandis que Union jouera le rôle de Tootie. Tolman, Kathryn Hahn et Ann Dowd joueront respectivement Natalie, Jo et Mme Garrett. Dowd apparaîtra dans les deux épisodes.

Stewart apparaîtra dans l’épisode Les faits de la vie. Son rôle a été gardé secret, mais Les faits de la vie n’a pas beaucoup de rôles masculins à jouer. L’émission mettait en vedette John Lawlor dans le rôle de Steven Bradley dans la saison 1 et George Clooney dans le rôle de George Burnett dans les saisons 7 et 8. Mackenzie Astin a également joué Andy Moffett, un enfant adoptif adopté par Beverly (Cloris Leachman) dans la saison 8.

Les spéciaux en direct devant un public de studio ont été imaginés par Jimmy Kimmel, qui revient en tant que producteur exécutif aux côtés de Lear, Will Ferrell, Justin Theroux, Brent Miller, Kerry Washington et Jim Burrows. Andy Fisher et Burrows dirigeront la spéciale. Sony Pictures Television, Kimmelot, ACT III Productions, Gary Sanchez Productions, D’Arconville et Simpson Street sont les studios à l’origine de l’émission spéciale de cette année.

Même si Lear fait de la télévision depuis les années 1950, il a déclaré au Hollywood Reporter que l’excitation de faire des émissions en direct n’avait jamais disparu. « Cela ne pourrait pas être plus excitant de revisiter, après toutes ces années, ces personnages précieux avec ces merveilleux acteurs dans les rôles », a-t-il déclaré. « J’ai l’impression d’avoir 14 ans à la répétition parce que c’est toujours une première pour moi de voir ces acteurs pour la première fois dans ces rôles. »

Les fans qui manquent la diffusion initiale peuvent diffuser l’émission le lendemain sur Hulu. ABC rediffusera également l’émission spéciale le mercredi 22 décembre. « À part ma famille, il n’y a aucun endroit où je préfère être dans ma 100e année que sur une scène sonore chez Sony avec ces glorieux acteurs revivant ce que notre société avait produit il y a toutes ces années et de le partager avec les millions de téléspectateurs qui auraient besoin d’un peu de rire », a déclaré Lear dans un communiqué.

Le premier spécial a été diffusé au printemps 2019, avec des acteurs recréant des épisodes de All in the Family et The Jeffersons. Le deuxième spécial a fait ses débuts à l’hiver 2019 et comprenait un épisode de Good Times et un autre épisode de All in the Family. La deuxième spéciale a attiré près de 12 millions de téléspectateurs au total sur les plateformes linéaires et numériques, selon ABC.