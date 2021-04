Facture de la NRA au cabinet d’avocats, marquée «Russie», pointe de l’iceberg? ⋆ 10z viral

Les poursuites civiles contre des entreprises ou des «organisations à but non lucratif» (entre guillemets parce que la NRA était uniquement une question de profit) constituent l’un des seuls moyens de vraiment regarder derrière la porte les affaires souvent laides, cyniques, puissantes et axées sur la cupidité qui n’existaient que pour combler le besoin vorace de Wayne LaPierre de luxe et de bien-être. Il se sentait en droit de vivre comme un milliardaire grâce à de petits dons de personnes terrifiées à l’idée de perdre leurs armes. Tout cela a été assez bien documenté, même si le besoin de se cacher dans un yacht de luxe géant pour éviter qu’un loup solitaire ne cherche à se venger était la cerise sur le gâteau. C’était le seul endroit où il se sentait en sécurité. Où était le coffre-fort pour les enfants de Sandy Hook?

Tout cela a été couvert. Tout aussi vrai, des rapports ont établi la connexion entre la Russie et la NRA, jusqu’à l’irrésistible espionne rousse qui semblait se spécialiser dans la recherche de lits à occuper avec des hommes puissants du mouvement d’extrême droite NRA. L’une des stratégies de longue date (à l’époque soviétique) pour prendre le contrôle des États-Unis consistait à occuper un groupe d’intérêt spécial comme moyen de contrôler un parti. Et c’est ce qu’ils ont fait, à hauteur de dizaines de millions.

Tout a trop bien fonctionné. Des rapports ont fait surface. Les Russes ont reculé car les enjeux sont devenus trop élevés. Finalement, il y aurait un autre président et les dangers associés au fait que ce président déclare une guerre froide contre la Russie (à nouveau) étaient réels. Maintenant, cependant, nous voyons des preuves émerger concernant la relation de la NRA avec la Russie.

Certains proviennent de la procédure de faillite de la NRA, dans laquelle il y a un processus de découverte. Dans ce processus, nous avons vu des détails embarrassants, mais aujourd’hui, nous avons vu le premier lien avec la Russie, et c’est un lien particulier. Des trucs crus de nos merveilleux amis de Rawstory:

En examinant les dépenses de la NRA, le cabinet d’avocats Brewer a envoyé à la NRA une facture au bureau de l’avocat général John Frazer en 2020 pour 59155,25 $. Il était marqué «Russie».

Le cabinet Ackerman McQueen, l’ancien cabinet de relations publiques de la NRA avant leur rupture, a interrogé Frazer à ce sujet alors qu’il témoignait à la barre. Il y a eu une objection, «invoquant la confidentialité», a déclaré Klasfeld. Le juge Harlin Hale a retiré les questions à ce sujet du compte rendu.

Les cabinets juridiques américains travaillant sur des questions juridiques pour un autre pays doivent rendre compte de l’activité afin d’être transparents quant à savoir qui travaille pour qui et si l’on agit en tant qu’agent pour un autre pays.

Le manque d’enregistrement est le moindre des problèmes.

Pourquoi un cabinet d’avocats américain, travaillant pour la NRA, envoie-t-il une facture à la NRA portant la mention «Russie»? Nous avons évidemment besoin de plus de contexte. Nous savons que la NRA s’est opposée à l’admission de la facture comme preuve, invoquant la confidentialité, (privilège du client de l’avocat?). La NRA ne voulait pas que la facture soit enregistrée. Nous avons tous lu des rapports selon lesquels la Russie a maintenu la NRA à flot afin de maintenir les MAGA à bord avec Trump. Le juge a rejeté l’objection. La facture fait foi.

Encore une fois, nous avons besoin de plus de contexte. Mais un cabinet d’avocats américain travaillant sur des questions juridiques impliquant la NRA et toute question russe est un gros problème pour la NRA. Si nous devions faire une supposition, le travail juridique aurait consisté à trouver des véhicules quasi-légaux pour acheminer l’argent de la Russie à la NRA – nous ne le savons pas.

Mais c’est étrange, la NRA a payé une facture marquée «Russie». Bien sûr qu’ils l’ont fait. Quelle était l’option, la Russie payant la facture? Non.

Cela compte, et comme Rachel dirait, surveillez cet espace. Nous avons souvent pensé que le soutien russe à Trump était l’une des clés pour mettre Trump en prison. Un conflit au pouvoir à ce niveau serait le cauchemar ultime. Et, bien sûr, rappelez-vous – Trump n’a jamais traversé la Russie, a préféré se disputer avec son propre gouvernement, même lorsque la Russie payait des primes, rien n’allait à Trump.

Pourquoi? Nous avons besoin de la réponse ultime.

