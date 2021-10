Factures énergétiques : le Premier ministre a averti que le Royaume-Uni “ne peut pas se permettre” une nouvelle hausse des prix pour financer le passage au vert de 50 milliards de livres sterling | Sciences | Nouvelles

Bridget Rosewell, membre de la Commission nationale des infrastructures, a averti que le gouvernement risquait d’imposer des coûts supplémentaires à ceux qui en ont le moins les moyens. Westminster devrait présenter des propositions le mois prochain pour déplacer les surtaxes pour l’énergie verte sur les factures d’électricité et sur les factures de gaz. Cela rendra l’électricité moins chère et le gaz plus cher – dans l’espoir que cela encouragera davantage de Britanniques à abandonner les chaudières à gaz et les voitures à essence au profit des pompes à chaleur et des voitures électriques.

Mais Mme Rosewell dit que M. Johnson doit “faire attention aux conséquences distributives”.

Elle a ajouté : « Les ménages les plus pauvres peuvent être enfermés dans une forme particulière de chauffage domestique et ne peuvent pas se permettre de faire une transition. »

Les propriétaires britanniques paient actuellement un supplément moyen de 200 £ sur leur facture d’électricité à double combustible pour encourager l’adoption des énergies renouvelables et aider les ménages les plus pauvres à régler leurs factures.

Cela tombe le plus lourdement sur les factures d’électricité, dont environ 25 pour cent sont constitués de coûts environnementaux et sociaux, contre environ 6 pour cent d’une facture de gaz.

Les ministres espèrent que l’hydrogène sera bientôt disponible pour remplacer les chaudières à gaz et les pompes à chaleur pour extraire l’énergie du sol.

Mais les experts avertissent que cela se heurte encore à de nombreux obstacles et que les coûts sont trop élevés.

Mme Rosewell a ajouté : « C’est une transition très importante. Nous devons le faire. Mais nous devons nous assurer que cela se fait de manière efficace et efficiente. »

Les ministres travaillent en amont de la conférence sur le climat COP26 à Glasgow pour mettre de l’ordre dans leur politique.

Mais cela survient alors que les factures d’énergie domestique augmentent de 139 £ par an à partir d’aujourd’hui, alors qu’un plafond énergétique plus élevé entre en vigueur.

Le régulateur Ofgem fixe un prix plafond pour l’énergie domestique deux fois par an. Le dernier niveau a débuté le 1er octobre.

Il s’agit d’un plafonnement du prix de l’énergie et des charges que les fournisseurs peuvent percevoir.

La facture totale d’un ménage est toujours déterminée par la quantité de gaz et d’électricité utilisée.

Cela survient au milieu de la flambée des prix de gros du gaz et de l’électricité, qui met les entreprises en faillite et exerce une pression sur le public.

Il est apparu jeudi soir qu’Ofgem discutait avec des sociétés de conseil de la ville d’intervenir pour agir en tant qu’administrateur spécial au cas où un grand fournisseur d’énergie s’effondrerait.