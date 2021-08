Factures vs. Les Lions diffusent en direct Reddit pour le premier match de pré-saison

in

Dan Campbell, Lions de Détroit. (Photo de Léon Halip / .)

Les Lions de Détroit accueilleront les Bills de Buffalo lors de leur premier match préparatoire de la saison 2021.

Les Lions de Detroit accueilleront les Buffalo Bills au Ford Field vendredi soir pour commencer leur liste de pré-saison.

Ce sera encore une nouvelle ère à Detroit, car il s’agit du premier match de Dan Campbell sur la touche en tant qu’entraîneur-chef des Lions. Nous n’avons aucune idée à quel point il sera bon lors de sa première véritable remise des gaz en tant qu’entraîneur-chef de la NFL, mais profitons de la balade. Pendant tout ce temps, les Bills étaient à une victoire d’atteindre le Super Bowl l’année dernière. Ils ont les yeux rivés sur le prix cette saison, que ce soit le championnat ou le buste.

Voici ce que vous devez savoir pour pouvoir regarder les Bills affronter les Lions vendredi soir.

Buffalo Bills contre Detroit Lions: Comment regarder le match préparatoire en ligne

Date: Vendredi 13 août

Temps: 19 h HE

Lieu: Détroit, Michigan

Lieu: Champ Ford

Informations sur la télévision : Réseau NFL, FOX (Détroit), CW (Buffalo)

Direct: NFL Game Pass, fuboTV, Reddit

Le coup d’envoi du Ford Field à Détroit, dans le Michigan, aura lieu à 19 h HE le vendredi 13 août. Le réseau NFL diffusera la télédiffusion nationale. Pour ceux de la région métropolitaine de Detroit, le jeu sera diffusé sur la filiale locale de FOX. Quant à ceux de l’ouest de New York, la télédiffusion des Bills peut être trouvée sur la filiale CW. Les flux en direct peuvent être localisés sur NFL Game Pass, sur fuboTV et sur Reddit.

Si vous n’êtes pas prêt à traverser un mur de briques pour Campbell, alors que faites-vous même?