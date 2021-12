Facu Campazzo : « C’est un rêve de pouvoir jouer pour Madison »

Facu Campazzo et ses Denver Nuggets sont les stars des samedis NBA, présenté par NBA 2K22, cette semaine. La franchise Colorado visiter Madison pour affronter les New York Knicks, un match qui peut être suivi en direct à partir de 19h00 sur Movistar + et le NBA League Pass.

« Cela vous rend un peu nerveux, car tout ce que signifie madison et l’équipe que vous affrontez, les New York Knicks, « Campazzo reconnaît à AS, même si ce ne sera pas la première fois qu’il foulera le légendaire court de New York. »J’ai eu l’occasion d’y jouer l’année dernière, mais sans public, et c’était tout aussi imposant. Cela signifiait beaucoup, et maintenant avec le public, encore plus. »

L’Argentin avoue qu’il se sent un peu « anxieux, nerveux, mais impatient que le match commence ». « C’est tôt, Nous jouons toujours le soir et cette fois c’est à midi. Je suis vraiment impatient d’y être. Jouer là-bas vous concentre et vous motive, pas seulement moi, n’importe quel basketteur. C’est un rêve de jouer sur ce terrain. J’apprécie la beauté de ce sport« .

Campazzo a déjà terminé un an en NBA, après l’année dernière, il a quitté le Real Madrid fin novembre pour réaliser le rêve américainou. Les Nuggets se classent 10e dans l’Ouest et ont du mal à rester dans ces places de jeu. Les blessures ont été un cauchemar constant pour les hommes de Mike Malone cette saison. Le meneur a une moyenne de 5,8 points et 2,3 passes décisives cette saison. en un peu plus de 18 minutes sur la piste.