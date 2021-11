Facua dénonce Netflix pour la hausse unilatérale de ses tarifs

11/04/2021 à 13:29 CET

.

Facua a dénoncé devant le ministère de la consommation et les autorités de consommation des communautés autonomes de Netflix pour une augmentation unilatérale de ses tarifs « sans la justifier par des motifs valables expressément envisagés dans ses contrats avec les utilisateurs ».

Depuis octobre dernier, Netflix a commencé à informer ses clients qu’il allait procéder à une modification unilatérale des tarifs de deux de ses forfaits standard et premium, de sorte que le premier passe de 11,99 à 12,99 euros, tandis que le second passe de 15,99 à 17,99 euros, et a indiqué aux abonnés que cette augmentation commencerait à s’appliquer à partir du prochain cycle de facturation.

En ce sens, Facua comprend que cette augmentation de prix de leurs tarifs répond aux dispositions d’une clause incluse dans les conditions d’utilisation de l’entreprise que l’association considère « injurieux, en stipulant que nous pouvons modifier nos formules d’abonnement et leur prix lorsque nous le jugeons approprié », sans lier ces modifications à un quelconque motif valable contenu dans leurs contrats avec les utilisateurs.

Dans sa communication, Netflix a informé ses clients que le changement de prix était dû au fait de « pouvoir vous offrir plus et de meilleurs divertissements », selon Facua, qui dénonce que la société « entend s’octroyer la faculté de modifier unilatéralement le contrat, à tout moment et sur la base de circonstances totalement indéterminées. »