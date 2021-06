Facundo attaque des célébrités qui ont accepté de l’argent pour soutenir des partis – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Les publications sur les réseaux sociaux de certaines célébrités et influenceurs affirmant avoir soutenu le Parti écologiste vert du Mexique ont non seulement amené l’INE à demander à Facebook et Instagram de supprimer ces messages, mais aussi à d’autres célébrités de se souvenir quand elles ont également essayé de payer. eux pour avoir exprimé leur soutien à un parti.

C’est le cas de Facundo, qui, indigné par le célèbre acteur qui a exprimé son soutien au PVEM, s’est rappelé quand on lui a offert de l’argent en échange de “vendre son opinion”.

L’humoriste a utilisé ses réseaux sociaux pour se remémorer une occasion où on lui a offert deux millions de pesos le jour des élections en échange de dire qu’il soutenait un parti politique, sans préciser lequel c’était.

“Il y a quelques années, un jour d’élection, un parti politique m’a parlé pour me dire qu’ils me donnaient deux millions de pesos en échange de deux tweets les soutenant, évidemment j’ai dit non”, se souvient l’acteur.

“Me parece ridículo aceptar dinero, en plena veda electoral, donde es ilegal hacer propaganda política y tú aceptar dinero de un partido tramposo para hacer propaganda y tú decir que son la opción para México, es tan ridículo que jamás pensaría que alguien va a vender son opinion; C’est horrible de vendre son vote mais c’est encore pire de perdre son opinion », a déclaré Facundo.

«Aujourd’hui, le matin, je me réveille et je me rends compte qu’il y a beaucoup d’influenceurs et de célébrités qui ont vendu leur opinion. Bâtards, nous essayons de changer le Mexique, nous essayons d’avoir un pays plus chingón et la seule chose que vous essayez, c’est d’avoir plus de laine pour vous, comme si vous en aviez besoin », s’est indigné le créateur de Jaime Duende, qui a conclu par disant que ceux qui tombent dans ces pratiques « sont pitoyables, ils sont dégoûtants ».

L’affirmation de Facundo rejoint celle d’autres célébrités, comme Chumel Torres et Sebastián Rulli, qui reprochaient avec indignation à ceux qui vendaient de la propagande d’avoir accepté de l’argent pour soutenir un parti.

