Facundo Bagnis obtient la place des huitièmes de finale aux dépens du joueur de tennis Marco Trungelliti

01/09/2021

Le 09/02/2021 à 07h00 CEST

Facundo Bagnis, argentin, numéro 80 de l’ATP, s’est imposé en 30e de finale de l’US Open par 7 (7) -6 (4), 4-6, 6-3 et 6-3 à Marco Trungelliti, joueur de tennis argentin, numéro 198 de l’ATP. Après ce résultat, on verra le vainqueur du match en seizièmes de finale de l’US Open.

Trungelliti a réussi à casser le service de son adversaire 2 fois, tandis que Bagnis l’a réussi 4 fois. De plus, Bagnis a eu une efficacité de 63% au premier service, a commis 4 doubles fautes et a réussi à gagner 68% des points de service, tandis que son adversaire a eu un premier service de 64% et 6 doubles fautes, réussissant à remporter 61% de service points.

Lors des huitièmes de finale, nous aurons la confrontation de Bagnis et du joueur néerlandais Botic Van De Zandschulp, numéro 117.

Le tournoi se déroule à New York entre le 24 août et le 12 septembre sur un court extérieur en dur. Lors de cette compétition un total de 237 joueurs s’affrontent, dont 128 vont en finale parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui parviennent à remporter la phase préliminaire de qualification et ceux qui sont invités.