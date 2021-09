Facundo Campazzo entame sa deuxième saison avec les Nuggets en pleine confiance

29/09/2021 à 01h38 CEST

. / Denver

La base argentine Facundo Campazzo a affirmé ce mardi qu’il atteignait sa deuxième saison avec le pépites de Denver chargé de « confiance » et « d’optimisme » pour faire un bien meilleur travail que ses débuts prometteurs. “Je suis conscient que je dois améliorer les choses, par exemple mieux m’adapter à la triple ligne, mais je suis convaincu que je suis sur la bonne voie pour aider encore plus l’équipe”, a-t-il déclaré.

Il a réitéré qu’il est très clair sur son rôle au sein de l’équipe. “J’essaie d’apprendre tout ce que je peux. Le truc pour moi, c’est que je devais être prêt à chaque occasion. Je garde cela à l’esprit, étant prêt à 100% à chaque match”, a déclaré le joueur, qui a terminé la saison dernière en tant que partant dans les ‘éliminatoires’ remplaçant le Canadien Jamal Murray, qui a subi une opération du genou gauche. “Nous savons que Jamal ne commencera pas la saison, nous ne savons pas quand il reviendra, je ferai de mon mieux pour couvrir cela, en y mettant mon énergie”, a déclaré l’ancien joueur du Real Madrid, bien qu’il ait précisé que ce n’était pas encore le cas. clairement qui occupera le poste du Canadien.

Le joueur de 30 ans originaire de Cordoue a récolté en moyenne 6,1 points et 3,6 passes décisives par match lors de sa première année, avec un succès de 35,2% en triple, une section de jeu qu’il souhaite améliorer.

Contrairement au début de la saison dernière, Campazzo entame la nouvelle saison avec d’autres Argentins de la ligue, même s’il reconnaît avoir peu parlé avec ses compatriotes Gabriel Deck (Oklahoma City Thunder) et Leandro Bolmaro (Minnesota Timberwolves). “Nous sommes tous heureux d’avoir à nouveau une plus grande représentation des joueurs argentins dans la NBA et cela nous donne un enthousiasme supplémentaire pour nous entraîner et mieux travailler avec nos équipes respectives”, a-t-il déclaré.

Aucune équipe dans l’histoire de la NBA n’a remporté de titre sans avoir une bonne défense en séries éliminatoires et c’est ce qui est arrivé aux Nuggets, quelque chose avec lequel Campazzo est d’accord, tout comme l’entraîneur de la franchise Denver Michael Malone.