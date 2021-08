Facundo Campazzo parle de ce qui le dérange le plus en NBA

in

Facundo Campazzo a connu une première saison en tant que joueur de NBA dans lequel il est passé du moins au plus. La base de pépites de Denver il a commencé avec à peine quelques minutes dans la rotation de Michael Malone, et a terminé la saison en tant que deuxième étoile de la franchise du Colorado en Playoffs (motivé par la blessure de Jamal Murray).

En saison régulière, Campazzo a disputé 65 matchs avec les Nuggets, dont seulement 19 dans les cinq de départ. Dans cette partie du parcours, il a réussi à obtenir en moyenne 6,1 points et 3,6 passes décisives par match. Sur les 10 matchs de Denver en séries éliminatoires, l’Argentin en a joué neuf en tant que partant et a récolté en moyenne 9,3 points et 4,1 passes décisives par match.

Bien que les chiffres montrent qu’il a réussi à s’adapter au jeu NBA après un an, Facundo Campazzo lui-même a récemment admis qu’il y avait encore une chose à propos de la compétition de basket-ball nord-américaine qui l’étouffait :

“Le ‘trash-talking’ est le plus difficile pour moi. Il y a beaucoup de discussions sur le terrain, ils vous bousculent pendant que vous jouez. Cela n’arrive pas très souvent à la Coupe du monde ou aux Jeux olympiques. Dans la NBA, tout arrive le temps », a déclaré Campazzo.

“Article [trash talk] est la chose la plus difficile pour moi, il y a beaucoup de discussions, ils vous bousculent. Ça n’arrive pas tant que ça en Coupe du monde ou aux Jeux olympiques mais en NBA, c’est [happening] tout le temps, “ – Facu Campazzo sur NBA Trash Talk (h/t @Eurohoopsnet) pic.twitter.com/BmIecstntN – Hoop Central (@TheHoopCentral) 27 août 2021

Retour au banc

Bien que ses bénéfices aient fortement augmenté avec les Nuggets pour les Playoffs, le plus normal serait de revoir Facundo Campazzo avec un rôle secondaire dans la rotation de Malone, surtout quand Jamal Murray revient de sa grave blessure aux ligaments croisés du genou (souffré le 13 avril ).