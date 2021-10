Facundo Pellistri: j’ai besoin de plus de minutes pour réaliser le rêve de Manchester United – Man United News And Transfer News

La star de Manchester United, Facundo Pellistri, a expliqué comment il pense que sa carrière se déroule jusqu’à présent et son prêt au Deportivo Alaves.

Le jeune uruguayen n’a pas encore fait ses débuts officiels dans l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer, mais il y a de grands espoirs qu’il puisse encore devenir un joueur de haut niveau.

Selon ., Pellistri a déclaré: « Je n’ai pas fait de pré-saison avec Alaves, mais c’est comme ça dans le football et je n’ai pas commencé le premier match contre le Real Madrid, mais j’ai joué pendant 22 minutes.

« Je suis entré sur le terrain en tant que remplaçant. Les résultats n’ont pas été bons, mais nous parlons après mon arrivée pendant 30 minutes contre l’Atletico Madrid, les champions, et un match que nous avons gagné et que j’ai bien fait.

« Je cherche des minutes. Je veux jouer, commencer, acquérir de l’expérience dans les différents types de matches. Je veux jouer sur l’aile droite, mais je peux jouer sur la gauche.

«Quand tu entres en remplacement, l’histoire du match est déjà écrite, c’est difficile et tu ne joues pas toujours dans ta position naturelle.

«Je veux commencer, être plus puissant mentalement et physiquement. Je sais que je suis rapide, surtout avec le ballon. Je peux prendre le ballon rapidement sur le terrain, j’ai un bon contrôle.

« Il y a des joueurs qui sont incroyablement rapides sans ballon, je peux être rapide avec le ballon, mais je dois améliorer où trouver de l’espace pour obtenir le ballon. Vous vous améliorez lorsque vous jouez dans une position.

« Et je veux m’améliorer en jouant et retourner à Manchester (Pellistri n’a pas encore fait une apparition senior pour son club parent) un meilleur joueur et entrer dans la première équipe, mais je dois d’abord m’habituer à l’Europe et jouer régulièrement . Je n’ai que 19 ans, mais un temps de jeu régulier est important.

Pellistri est arrivé le jour de la date limite le même été, comme Alex Telles, Donny van de Beek et Edinson Cavani sont arrivés.

Bien qu’il n’y ait pas encore de plans pour qu’il joue dans l’équipe première, l’adolescent sensationnel a été annoncé comme s’il était un joueur de l’équipe première.

Cela a été dénoncé par certains fans comme une mauvaise décision car cela a immédiatement mis la pression sur Pellistri alors qu’il avait besoin de temps pour s’adapter à son nouvel environnement et se frayer un chemin dans le football masculin.

L’ailier rapide a joué plusieurs fois pour les moins de 23 ans de United depuis son arrivée avant d’être prêté à Alaves dans la seconde moitié de la saison dernière.

Pellistri a apprécié son séjour là-bas et a assez bien fait que l’équipe de la Liga voulait le signer une fois de plus cet été.

Malgré les offres de nombreux clubs, il a choisi de retourner dans un club en qui il avait confiance, bien que ses minutes aient été un peu écourtées cette fois.

On dit que les Red Devils envisagent de le rappeler, mais les fans seront ravis d’apprendre que la priorité de Pellistri est de devenir plus fort mentalement et physiquement ainsi que de gagner autant de minutes que possible afin de percer dans une équipe de stars à Old Trafford.