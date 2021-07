Facundo Pellistri: le Deportivo Alavés souhaite re-signer le jeune de Manchester United en prêt – Man United News And Transfer News

in

Manchester United envisage d’envoyer Facundo Pellistri en prêt la saison prochaine.

Selon le journal Diario AS, le Deportivo Alavés souhaite ramener le joueur de 19 ans pour une autre année.

Le directeur sportif du club espagnol, Sergio Fernandez, estime que cette décision est “faisable”.

Pellistri a signé pour Man United en provenance de Peñarol pour 9 millions de livres sterling l’été dernier et a bénéficié d’un bon prêt au club de la Liga avant de revenir à United pour la pré-saison.

L’Uruguayen a couronné une démonstration scintillante lors de la victoire amicale 2-1 de Man United contre Derby County.

Il a marqué son premier but senior pour le club après une brillante collaboration avec un autre diplômé de l’académie Shola Shoretire.

Cette finition @FPellistri07 vaut un autre regard 🤤#MUFC pic.twitter.com/vmW2BaWJl5 – Manchester United (@ManUtd) 19 juillet 2021

Le joueur de 19 ans était assuré sur le ballon et ne s’est jamais senti à sa place sur le côté. Dans son interview d’après-match, il a déclaré : « Il y a beaucoup de jeunes talents. Tous les gars veulent s’améliorer.

« L’entraînement est vraiment dur et j’en suis très content parce que les jeunes font de leur mieux et cherchent une place dans l’équipe première.

« J’ai été prêté à Alavés et je me sentais bien. Maintenant je suis là, je fais de mon mieux. Je suis toujours en train d’aller de l’avant pour être le meilleur possible. Je travaille toujours dur.

Le manager Ole Gunnar Solskjaer prévoit cependant d’envoyer le jeune en prêt pour une autre saison pour aider son développement.

“Je peux voir un accord de prêt pour lui, il y a eu beaucoup d’intérêts, et pour son meilleur intérêt, un prêt serait ce que nous recherchons”, a déclaré Solskjaer à MUTV après le match de dimanche.

Bien qu’il n’ait fait que huit apparitions pour Alavés, l’Uruguayen a été un élément fondamental de la survie du club en relégation au cours de la dernière partie de la saison.

Lors de sa défaite face à l’Athletico Madrid, Pellistri a reçu les éloges de son compatriote et ancien attaquant de Liverpool Luis Suarez.

En postant une photo de Pellistri et de lui-même après le match, Suarez a légendé : « Un plaisir ! Continuez comme ça, et de bonnes choses viendront.

Man United propose un éventail d’options sur le front offensif, ce qui indique moins de temps de jeu pour le joueur de 19 ans. De plus, l’arrivée de Jadon Sancho le verrait descendre plus bas dans la hiérarchie.

Un prêt pour Pellistri semble probable, avec de nombreux clubs intéressés.

Pour l’instant, le joueur de 19 ans restera avec l’équipe avant le match de samedi à l’extérieur des Rangers de Queen’s Park.