Facundo Pellistri revient à Alavés

05/08/21 à 18h45 CEST

Jordi Pozo

Bonne nouvelle pour Javi Calleja et Alavés, qui ils auront à nouveau Facundo Pellistri, l’ailier de 19 ans de Manchester United. Le club vitorien a annoncé ce jeudi via ses canaux officiels le prêt d’un an de l’Uruguayen, qui répète sa destination après être également arrivé en prêt sur le marché des transferts d’hiver la saison dernière.

✅ Facundo Pellistri revient au Deportivo Alavés en prêt de @ManUtd jusqu’à la fin de la saison 🤝 Ongi etorri bueltan, @FPellistri07❗ #GoazenGlorioso 🦊 – Deportivo Alavés (@Alaves) 5 août 2021

Le club vitorien a manifesté à plusieurs reprises son intérêt à retrouver le talentueux uruguayen, qui profitera de la prochaine saison complète dans la capitale basque. On s’attend à ce que ce soit important pour les aspirations d’Alavés, qui ajoutent un profil différent à leur attaque avec un joueur très technique et explosif, ce qu’il a déjà démontré la saison dernière., dans lequel il a disputé 12 matchs avec le maillot Vitoria, dont cinq en entrée.

Pellistri a montré au cours de la pré-saison qu’il est prêt à concourir et à exceller dans les grandes ligues, avec d’excellentes performances avec Manchester United, marquant des buts et dribbles qui sont venus ravir le fan “rouge” et même susciter des comparaisons avec Leo Messi pour son style de jeu.