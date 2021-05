Facundo revient à la télévision dans le programme du concours Cazatesoros – El Sol de México

Pour Facundo, les jeux d’adresse physique, la descente en rappel, l’escalade et la force physique ne font plus partie de sa routine quotidienne. A 43 ans, il affirme qu’il n’est plus le même que lorsqu’il avait vingt ans et que son truc est de conduire et il le confirme dans le nouveau programme Cazatesoros, qui sort aujourd’hui sur Azteca 7.

Après ses conductions dans Mon partenaire peut et je vais résister, le présentateur irrévérencieux revient à la télévision mexicaine avec 40 émissions avec 12 matchs dans sa première saison, produit par Enrique Valdés. “Je suis très heureux qu’ils m’aient invité, surtout sur le plan économique car à cause de la pandémie, j’avais un hérisson partout.”

➡️ Restez informé sur notre chaîne Google News

Il décrit que «dans chaque programme, nous allons« Facundear ». Autrement dit, quel que soit le format de telle ou telle origine, quand je le prends, je le fais à ma façon. Cela peut venir d’Allemagne, de Turquie ou de Corée comme c’est le cas de Treasure Hunter, mais je mets mon empreinte sur chacun d’eux.

«Cela me motive, comme vous pouvez le voir, il y a des règles du jeu, mais la façon dont nous les présentons dépend de nous. Cela nous amuse beaucoup. »Il dit être dans un état émotionnel stable et calme, à la fois dans le travail et dans la sentimentalité, bien qu’avec le thème existentialiste dû à l’âge.

«Comme tout le monde, l’âge est inévitable, je ne peux pas imaginer faire des choses que j’ai faites quand j’avais 24 ans. Maintenant, il y a des choses que j’ai peur de faire sur le vélo », dit-il.

Il rapporte que sur le plan sentimental il va bien, «j’ai déjà un bon moment que je suis revenu avec Delia. C’était une personne qui manquait dans ma vie. Nous sommes de retour.

«Eh bien, la pandémie a rendu beaucoup de gangs fous, en raison de l’intensité des relations en commun, de ne pas voir les gens ou d’être dans le même environnement et enfermés. Dans le cas de Delia et moi avant, c’était un commun accord de se séparer. Nous sommes plus heureux que jamais. Notre secret est de nous dire la vérité à tout moment. Si vous êtes avec un ami et que vous avez envie d’être là, c’est très facile de lui dire, à plus tard comme nous l’avons fait et maintenant nous sommes de retour ».

Facundo, entre autres, accepte que les producteurs de Televisa lui aient parlé pour des projets. Bien qu’il s’arrête car il n’y a pas de garantie à long terme.

«Oui, ils m’ont parlé, mais je suis sur l’idée d’avoir un emploi à long terme; car même si à TV Azteca, je ne suis pas exclusif, j’ai un engagement avec eux, comme ils le font avec moi.

«Il y a une certaine part éthique et je préfère m’attendre, je n’ai pas faim non plus. Je pense être dans une équipe comme celle ici depuis un moment. Si à un moment donné ils m’ont dit qu’il n’y a rien et que mon étape est terminée, je n’hésiterai pas à émigrer. Mais alors que nous continuons pour l’éthique, parce qu’ils investissent en moi. Je pense donc que je dois redonner de la même manière. “