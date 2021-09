Fad lance une campagne pour empêcher la consommation de pornographie chez les mineurs

23/09/2021 à 19:33 CEST

Près de sept adolescents espagnols sur dix âgés de 13 à 17 ans consomment fréquemment de la pornographie. Ils le font fondamentalement en toute confidentialité, depuis le mobile, et consomment du contenu gratuit dans lequel 88 % des scènes sont des scènes agressives ou violentes. 94% de ces violences sont dirigées contre les femmes et 95% d’entre elles impliquent qu’elles aiment être traitées de cette manière.

Ils accèdent pour la première fois à ce type de contenu entre 8 et 12 ans, 30% reconnaissent que c’est leur seule source d’information sur la sexualité et plus de la moitié que la pornographie en ligne leur donne des idées pour leurs propres expériences sexuelles.

En revanche, seul un tiers des parents surveillent régulièrement l’activité de leurs enfants lorsqu’ils jouent en ligne, utilisent les réseaux sociaux ou surfent sur Internet. Et seulement 11% prennent des mesures à ce sujet.

Neuf pères et mères sur dix ignorent que leurs fils et leurs filles consomment de la pornographie en ligne.

Face à cette réalité, Fad a lancé aujourd’hui une campagne numérique pour alerter les familles sur les graves conséquences que l’accès précoce à la pornographie peut avoir sur leurs fils et filles.

Pour la directrice générale de Fad, Beatriz Martín Padura, « le danger n’est pas tant qu’elles voient de la pornographie mais que leur sexualité, qui se forme à ces âges, suppose des comportements agressifs, violents, risqués ou dégradants pour les femmes comme normaux. Si nous ne commençons pas à intégrer l’éducation sexuelle affective de manière plus décisive dans la famille ou dans le programme scolaire, nous les laissons à la merci de pornhub & rdquor ;.

L’adolescence est l’une des étapes de transition les plus importantes de la vie humaine, caractérisée par un taux de croissance et de changements accélérés, qui incluent également tous ceux liés à la sexualité.

La consommation de pornographie affecte le développement sexuel des adolescents et a un impact sur leur compréhension de la sexualité et de leurs relations, et peut conduire à des comportements à risque.

La technologie a rendu la pornographie plus accessible, anonyme et interactive, et elle est devenue un élément de plus de l’apprentissage de la sexualité des adolescents, ce qui affecte leur mode de relation et peut conduire à des comportements risqués ou nocifs.

« En tant que parents, nous ne pouvons pas détourner le regard, peu importe à quel point ce problème peut nous sembler inconfortable ou difficile. Avec cette campagne, nous voulons rendre le problème visible, qu’il ne soit plus tabou, et que les familles soient sensibilisées. Sur le site de Fad (www.fad.es) il y a des contenus de formation pour qu’ils apprennent à aborder cette problématique auprès des familles et comment les accompagner dans leur vie numérique en toute sécurité & rdquor;, a ajouté le directeur général de Fad.

“NO PORNO & rdquor;, ÉDUQUEZ VOS ENFANTS AVANT QUE LE PORNO LE FAIT POUR VOUS

La campagne « Por no, porno & rdquor; Il est conçu par le cabinet de conseil créatif PINK Lab ™, qui depuis juillet dernier collabore avec Fad de manière totalement désintéressée.

Selon Germán Silva, PDG de PINK Lab™, « Le défi était doublement complexe : d’une part, sensibiliser un public aussi spécifique et en même temps aussi hétérogène que les parents d’enfants adolescents, sur un sujet aussi délicat et faire avec un langage pertinent qui contourne à tout moment les limites que « la censure dans les réseaux sociaux & rdquor; imposant en matière de pornographie. Et d’autre part, et plus important si possible, de le faire sans heurter les sensibilités, en évitant de culpabiliser, en invitant à la réflexion, tant les parents que la société dans son ensemble, et en favorisant l’accès au site FAD comme source d’information et d’aide & rdquor ; .

La campagne utilise une ressource audiovisuelle qui, pour tous ceux qui ont aujourd’hui des enfants adolescents, est très reconnaissable et qui évoque les diffusions encodées de films pornographiques sur l’ancien Canal Plus des années 90. La ressource elle-même encadre une série de réflexions et de déclarations qui décrivent les conséquences, pour les adolescents, du manque de dialogue et d’une meilleure éducation sexuelle. L’appel à l’action invite les parents à consulter le site Web de FAD où ils peuvent trouver des informations utiles sur la façon de faire face à cette tâche difficile.

Le projet a bénéficié de la précieuse collaboration de Deluxe Spain, l’une des principales sociétés de post-production de notre pays, responsable à la fois de la réalisation et de la conception de la bande originale des pièces audiovisuelles.

La campagne, qui se compose de trois 45 & rdquor; et numériques (bannières, publicités sociales, etc.), seront diffusés sur les principaux réseaux sociaux et médias qui soutiennent l’initiative.

La campagne sera active jusqu’en janvier 2022.