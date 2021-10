Faf de Klerk, Cheslin Kolbe et le joueur mondial de l’année Pieter-Steph du Toit manqueront les matchs de l’Afrique du Sud contre l’Angleterre, l’Écosse et le Pays de Galles

L’Afrique du Sud sera privée de Faf de Klerk, Cheslin Kolbe et du joueur mondial de l’année Pieter-Steph du Toit pour leurs tests de la série des nations d’automne contre le Pays de Galles, l’Écosse et l’Angleterre.

Aucun d’entre eux n’a fait partie de l’équipe de 32 joueurs annoncée par SA Rugby, le demi de mêlée des Sale Sharks De Klerk étant absent en raison d’une blessure à la hanche et l’ailier vedette Kolbe absent en raison d’un problème au genou.

Chelsin Kolbe ne terrorisera pas les côtés de l’hémisphère nord cet automne

Jusqu’à présent, aucun calendrier n’a été fixé pour le rétablissement de De Klerk, bien que certains rapports aient affirmé qu’il pourrait être absent jusqu’à cinq mois.

L’actuel joueur mondial de l’année Pieter-Steph du Toit n’a pas non plus été pris en compte car il poursuit sa convalescence après une blessure à l’épaule.

« C’est toujours malheureux de perdre des joueurs à cause d’une blessure, mais nous avons une bonne profondeur dans notre équipe et ce sont des joueurs établis qui ont fait leurs preuves au plus haut niveau », a déclaré l’entraîneur-chef des Springboks Jacques Nienaber à www.sarugby.co.za.

L’Afrique du Sud affrontera le Pays de Galles à Cardiff le 6 novembre, puis l’Écosse sept jours plus tard, suivie de l’Angleterre à Twickenham le 20 novembre.

Frans Malherbe (cou) et RG Snyman (genou) sont également absents, avec une paire non plafonnée – le verrou Salmaan Moerat et le demi de mêlée Grant Williams – parmi ceux inclus.

Et il y a quatre joueurs sélectionnés basés avec les clubs Gallagher Premiership à Leicester, les attaquants Jasper Wiese et Marco van Staden, le pilier des Saracens Vincent Koch et le verrou de Sale Lood de Jager.