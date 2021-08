Faible cote de crédit? Six conseils pour obtenir un prêt immobilier dès maintenant

Gardez à l’esprit que frère-soeur, soeur-soeur, un parent avec une fille non mariée sont quelques relations qui ne sont généralement pas autorisées en tant que codemandeurs dans un prêt immobilier.

La cote de crédit fait désormais partie intégrante du processus de prêt immobilier. Le maintien d’une cote de crédit élevée, c’est-à-dire d’au moins 750, peut vous aider à obtenir des prêts aux taux d’intérêt les plus bas. Mais que se passe-t-il lorsque votre pointage de crédit est bas ? Vous pourriez toujours obtenir un prêt mais à un taux d’intérêt plus élevé au mieux, ou votre demande de prêt peut être rejetée au pire. Voici les points à garder à l’esprit si vous envisagez de contracter un prêt immobilier alors que votre cote de crédit est mauvaise :

Soyez prêt à payer un taux d’intérêt plus élevé

Certains prêteurs autorisent les prêts immobiliers aux emprunteurs dont la cote de crédit est médiocre, mais ils sont susceptibles de facturer une prime de risque. Donc, si vous êtes éligible à un tel prêt, il est essentiel d’évaluer l’abordabilité des IME avec le taux d’intérêt applicable le plus élevé. Les banques revérifient généralement les cotes de crédit des emprunteurs une fois par an et réinitialisent les primes de risque si nécessaire. Le fait est que vous devriez viser à améliorer votre pointage de crédit même si vous obtenez un prêt avec un taux plus élevé au début afin que la prime de risque diminue progressivement au cours du prêt.

Voyez si vous pouvez réduire votre LTV

La réduction de votre ratio prêt/valeur (LTV) peut également vous aider à obtenir un prêt immobilier lorsque vous avez une mauvaise cote de crédit. Réduire le montant du prêt avec un LTV inférieur réduit le risque pour le prêteur car il aura moins de peau dans le jeu. Cependant, cela signifierait également des dépenses personnelles plus élevées pour l’emprunteur. Cela étant dit, si votre pointage de crédit est bien inférieur au niveau de confort du prêteur, il se peut qu’il ne sanctionne pas un prêt même si vous réduisez le LTV.

Envisagez d’avoir un codemandeur

Avoir un codemandeur avec une bonne cote de crédit peut considérablement améliorer les chances d’obtenir l’approbation d’une demande de prêt immobilier si l’un des emprunteurs a une faible cote de crédit. Le revenu et la cote de crédit du codemandeur sont également pris en compte pour déterminer la capacité de remboursement combinée ; par conséquent, cela peut également aider si le revenu de l’un des emprunteurs n’est pas à la hauteur. Vous pouvez inclure votre conjoint, vos parents ou un frère salarié en tant que codemandeur dans votre prêt immobilier. Gardez à l’esprit que frère-soeur, soeur-soeur, un parent avec une fille non mariée sont quelques relations qui ne sont généralement pas autorisées en tant que codemandeurs dans un prêt immobilier.

Vérifier un prêt avec un HFC

Les banques ont généralement des normes plus strictes en termes de cote de crédit des emprunteurs que les sociétés de financement du logement. Donc, si vous n’obtenez pas de prêt immobilier auprès des banques en raison de votre faible cote de crédit, vous pouvez toujours vérifier auprès d’un HFC. Les taux d’intérêt des prêts immobiliers sont généralement légèrement plus élevés avec les HFC par rapport aux banques ; cependant, de nombreux HFC ont abaissé leurs taux d’intérêt dans un passé récent pour rester compétitifs.

Les HFC sont également connus pour leurs formalités administratives simples, mais ils peuvent mettre plus de temps à répercuter les bénéfices d’une baisse des taux d’intérêt que les banques, car leurs taux sont évalués en interne par opposition à ces dernières.

Négocier avec votre prêteur actuel

Parfois, négocier avec votre prêteur existant peut vous aider à obtenir un prêt immobilier même si votre pointage de crédit est inférieur à la moyenne. Au cours des négociations, vous pouvez proposer une LTV inférieure entraînant un montant de prêt inférieur ou toute autre garantie éligible ou preuve d’un revenu accru ou avoir un codemandeur pour renforcer votre dossier. Cependant, si votre pointage de crédit est bien inférieur aux exigences de la banque, ces négociations peuvent ne pas fonctionner du tout.

Réduisez vos petites dettes existantes

Si vous avez déjà de petites dettes, les rembourser avant de demander un prêt immobilier peut également vous aider à améliorer votre pointage de crédit. Vous devriez idéalement attendre que votre pointage de crédit soit mis à jour avant de demander un prêt immobilier. Rembourser des dettes existantes augmenterait également votre capacité de remboursement et vous aiderait à obtenir un montant de prêt plus important.

L’écrivain est PDG de BankBazaar.com

