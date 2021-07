Faible cote de crédit? Voici comment vous pouvez toujours bénéficier d’un prêt personnel

On peut progressivement améliorer sa solvabilité et éventuellement demander un prêt plus important auprès d’une banque ou d’une autre institution financière.

Lorsque vous faites une demande de prêt, la première chose qu’un prêteur examine est votre pointage de crédit. Votre pointage de crédit est un résumé de vos antécédents de crédit, de toutes les dettes contractées, de votre historique de remboursement et de votre capacité de remboursement.

Madhusudan Ekambaram, co-fondateur et PDG de KreditBee et co-fondateur de FACE, déclare : « Un pointage de crédit aide les prêteurs à déterminer si vous prêter un prêt sera une proposition risquée ou non. Une cote de crédit de plus de 600 est généralement requise pour être admissible à un prêt personnel. Tous les prêteurs préfèrent accorder des prêts personnels à des personnes ayant une bonne cote de crédit. »

Mais, si votre cote de crédit est faible, voici ce que vous pouvez faire pour obtenir un prêt personnel :

Prouvez que vos revenus peuvent soutenir les IME : S’il y a eu une révision à la hausse récente de votre salaire ou si vous avez une source de revenu supplémentaire que vous pouvez prouver au prêteur, il peut considérer votre demande.

Ekambaram dit: «De plus, on peut prouver qu’il / elle a un emploi et un revenu stables, les prêteurs sont susceptibles d’accorder un prêt personnel. Cependant, il y a de fortes chances que l’on doive payer un taux d’intérêt plus élevé.

Optez pour un montant inférieur de prêts personnels : si vous n’avez pas une bonne cote de crédit, les experts disent qu’il faut opter pour un petit prêt et le rembourser régulièrement pour améliorer sa cote de crédit.

Ekambaram ajoute : « Lorsqu’on demande un montant inférieur, les prêteurs peuvent se sentir plus à l’aise d’approuver un tel prêt car un montant inférieur est plus facile à rembourser. Tout au long de ce processus, on peut progressivement améliorer sa solvabilité et éventuellement demander un prêt plus important auprès d’une banque ou d’une autre institution financière.

Garantie de gage : Ceux qui se sont vu refuser des prêts non garantis (comme les prêts personnels et les prêts sur carte de crédit) ou qui ont facturé des taux d’intérêt exorbitants peuvent envisager des prêts garantis. Les experts affirment que les prêteurs sont confrontés à un risque de crédit moindre lorsqu’ils accordent des prêts garantis par des garanties adéquates et des liquidités suffisantes. Par conséquent, ils accordent moins d’importance aux cotes de crédit lorsqu’ils approuvent les demandes de prêts garantis.

Demander un prêt conjoint ou ajouter un garant : Impliquer un codemandeur ou un garant avec une bonne cote de crédit est un autre moyen de bénéficier de prêts personnels si votre cote de crédit est faible. Ekambaram dit : « Cela peut augmenter les chances que votre prêt personnel soit approuvé. »

Ces étapes peuvent aider à obtenir des prêts personnels pour les personnes ayant un mauvais crédit. Cependant, la méthode la meilleure et la plus recommandée consiste à améliorer progressivement votre pointage de crédit avant de demander un crédit.

