Faible coût d’exploitation, zéro panne et plus d’avantages ! L’entreprise de transport de Pune va ajouter 500 e-bus à sa flotte

L’entreprise de transport de Pune a été parmi les premiers organismes de transport public à acquérir des bus électriques. (PMMPL)

Le gouvernement de l’État du Maharashtra obligeant tous les responsables gouvernementaux, municipaux et zilla parishad à utiliser des véhicules électriques comme mode de transport, Pune Mahanagar Parivahan Mahamandal Limited (PMMPL), l’entreprise de transport de la ville, se prépare à intensifier ses acquisitions. L’entreprise de transport de Pune a été parmi les premiers organismes de transport public à acquérir des bus électriques. PMPML, considérant les avantages opérationnels ainsi que le faible coût du carburant, a décidé d’augmenter sa flotte avec 500 bus électriques. À l’heure actuelle, l’entreprise de transport dispose d’une flotte de 1 305 bus qui lui appartiennent. En plus de cela, il dispose de 900 bus qui ont été pris sous contrat par des acteurs privés et également exploités par eux selon les directives fixées par l’administration PMPML. Sur le nombre total de bus, PMPML compte jusqu’à 150 bus électriques. Les autres bus sont au diesel ou au GNC. La plupart des contrats privés sont soit électriques, soit des bus, selon un rapport d’IE.

Le coordinateur en chef de PMPML, Sunil Burse, a été cité dans le rapport disant que PMPML est en train d’ajouter 500 bus électriques supplémentaires à sa flotte de 150 bus électriques. Selon les responsables, PMPML n’achètera pas les bus avec ses propres fonds car il ne sera pas en mesure d’en assumer le coût dans un contexte financier qui s’épuise. Ils ont en outre mentionné que chaque bus électrique PMPML coûte environ Rs 2 crore, tandis que le coût d’un bus diesel est d’environ Rs 45 lakh. En raison du coût élevé, PMPML fera appel à des entrepreneurs.

Pour PMPML, le plus gros avantage des bus électriques se situe au niveau des pannes. Depuis un an et demi, lorsque l’entreprise de transport a commencé à encorder dans les bus électriques, la panne de ces bus est quasi nulle. Selon l’ingénieur en chef de PMPML, Anant Waghmare, quelques bus électriques sont peut-être tombés en panne, mais cela est dû à des pneus crevés. Sinon, il n’y a eu presque aucune panne de bus électriques.

Pendant des années, les bus de PMPML, en particulier les bus diesel, ont fait un cauchemar aux usagers des bus, les pannes devenant trop fréquentes. Auparavant, PMPML enregistrait plus de 30 pannes par jour. Waghmare a déclaré qu’en raison de la présence d’autobus électriques dans la flotte de PMPML, le nombre de pannes est tombé à 20 par jour. Avec la disponibilité de plus de bus électriques, il y aura une réduction significative des pannes de bus, a déclaré Waghmare. Les dépenses de carburant de PMPML ont également diminué grâce aux bus électriques.

Le coût kilométrique des bus diesel est de 30 Rs tandis que pour les bus GNC, il est de 20 Rs. Pour les bus électriques, le coût kilométrique est de 10 Rs de l’heure. Un e-bus doit être rechargé pendant trois heures, après quoi il peut être utilisé sur 150 km. Pour une recharge d’un bus électrique de trois heures, PMPML engage une dépense d’environ Rs 1 500. Pour l’entreprise de transport, la dépense pour faire fonctionner un bus diesel est de Rs 4.500 pour une distance de 150 km, ce qui montre combien elle peut économiser sur les bus électriques, a-t-il ajouté.

