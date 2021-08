Faible croissance de la demande de carburant : HSBC abaisse ses prévisions de bénéfices pour les OMC

La demande d’essence pour la première quinzaine d’août a dépassé le niveau d’août 2019 de 3,74%, mais le diesel est toujours à la traîne de 7,8%.

Les analystes de HSBC ont réduit leurs prévisions de bénéfices pour les sociétés de commercialisation de pétrole (OMC) gérées par l’État pour les exercices 22 et 23 par rapport aux projections précédentes, citant une croissance plus faible que prévu de la consommation de carburant automobile du pays.

Le bénéfice de base après impôts d’Indian Oil Corporation (IOCL) au cours de l’exercice 22 sera de 13 514,2 crores de roupies, en baisse de 5% par rapport à l’estimation précédente, selon une note de HSBC. Le bénéfice prévu pour l’exercice 23 s’élève désormais à 16 467,2 crores de roupies, soit 6 % de moins que les prévisions précédentes.

Pour Hindustan Petroleum Corporation (HPCL), le bénéfice de l’exercice 22 est estimé à Rs 6 424,9 crore, 9% de moins que les prévisions précédentes. La projection de bénéfices de 7 230,5 crores de Rs pour Bharat Petroleum Corporation (BPCL) pour l’exercice 22 est inférieure de 15 % à l’estimation précédente. La forte baisse des prévisions de bénéfices de BPCL tient compte de la cession de l’intégralité de sa participation de 61,7% dans la raffinerie de Numaligarh.

“Nous nous attendons maintenant à une baisse du débit de raffinage et des volumes de vente”, a déclaré HSBC. Les ventes totales de produits pétroliers au cours de l’exercice 22 sont estimées à 206,3 millions de tonnes (MT), soit environ 6 % de plus que la demande au cours de l’exercice 21 lorsque la consommation a été réduite au milieu des blocages pour contenir le coronavirus, mais inférieures aux 214,1 MT de produits vendus au cours de l’exercice 20. La demande d’essence pour la première quinzaine d’août a dépassé le niveau d’août 2019 de 3,74%, mais le diesel est toujours à la traîne de 7,8%.

Bien que les marges brutes de raffinage des OMC indiennes soient bien inférieures aux niveaux moyens historiques, car les prix des carburants au détail étaient constamment augmentés par eux avec la hausse des prix mondiaux du pétrole brut, les OMC ont généré des marges de commercialisation attrayantes sur le diesel et des marges médiocres sur l’essence. « Par conséquent, les marges combinées des MOC s’améliorent et approchent désormais des moyennes sur cinq ans », a souligné HSBC.

Le prix à la pompe de l’essence à Delhi était de 101,49 Rs le litre lundi et le diesel était vendu à 88,92 Rs/litre. La taxe du Centre (accise de base, surtaxe, agro-infrastructure et route/infrastructure) est actuellement de 31,80 Rs par litre pour le diesel et de 32,90 Rs par litre pour l’essence, tandis que la TVA de l’État de Delhi est de 23,50 Rs par litre sur l’essence et de 13,14 Rs par litre de diesel. En mars et mai 2020, la surtaxe et la taxe sur les carburants automobiles ont été augmentées de manière cumulative de 13 Rs par litre sur l’essence et de 16 Rs par litre sur le diesel, conduisant à des taux de carburant automobile record.

