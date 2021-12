Faible croissance du crédit, les sorties de FII pèsent sur les valeurs financières

De plus, la variante Omicron a encore atténué le sentiment des investisseurs au cours de la dernière semaine de novembre.

Par Ruchit Purohit

Les valeurs bancaires et financières ont pris un coup depuis novembre, après avoir atteint des sommets records le mois précédent. Le Nifty a connu une correction de plus de 3%, tandis que le Bank Nifty a chuté de plus de 8% au cours de la période, la plus forte baisse mensuelle jamais enregistrée depuis les 20 derniers mois. Les ventes soutenues par les investisseurs institutionnels étrangers (FII) et le manque de croissance du crédit dans les banques et les institutions financières ont été les facteurs clés que le secteur financier a négociés en novembre, ont déclaré les analystes. De plus, la variante Omicron a encore atténué le sentiment des investisseurs au cours de la dernière semaine de novembre.

« Une grande partie des investisseurs étrangers est exposée au secteur BFSI. Une tendance à laquelle nous avons assisté est qu’ils retirent de l’argent des marchés secondaires et le détournent vers les marchés primaires. De plus, la croissance du crédit dans le secteur n’est pas encore visible », a déclaré à FE Pankaj Pandey, responsable de la recherche chez ICICI Securities.

Les actions de HDFC Bank, Bajaj Finance, ICICI Bank, Axis Bank, SBI et M&M Financial ont chuté à 18% en un mois, contre une baisse de 6% de l’indice Nifty Financial Services. ICICI Bank et Axis Bank ont ​​baissé de plus de 21% et 28%, respectivement, par rapport à leurs records d’octobre. Lors du pic d’octobre, les actions d’ICICI Bank et d’Axis Bank se négociaient respectivement à 31 fois et à 35 fois leur cours par rapport aux bénéfices.

Cependant, actuellement, les valorisations ne sont pas très préoccupantes dans le secteur, car le risque-rendement reste globalement bon et la valeur comptable ajustée sera mieux placée à l’avenir, ont déclaré les analystes.

Alors que les analystes s’accordent à dire que les valorisations sont désormais confortables dans les guichets bancaires et financiers après la forte correction, une forte reprise à court terme reste exclue avec la nouvelle variante et aucune direction claire de la même chose à l’avenir.

«Le BFSI a surperformé le marché au sens large de novembre 2020 à février 2021, car les défis COVID-19 étaient moins importants que prévu et les banques étaient mieux préparées. Cependant, la réimposition des blocages aura un impact négatif sur leurs performances. La reprise de la demande de crédit au fur et à mesure de la reprise économique reste à voir. Nous déclassons le secteur à Equal Weight et restons vigilants sur les développements dans le secteur », a déclaré Axis Securities dans une note récente.

Cependant, il est peu probable que le secteur assiste à un provisionnement agressif, ce qui a été observé au cours des quatre à cinq dernières années, en raison duquel une grande partie des bénéfices a été consacrée au provisionnement. Les perspectives à partir de maintenant, selon les analystes, seront guidées par une augmentation progressive de la croissance du crédit et de la tendance des prêts dans les institutions bancaires et financières, parallèlement à d’autres facteurs.

«Nous estimons que la croissance systémique du crédit se maintiendra à 12% TCAC au cours des exercices 20-30E, entraînant une amélioration progressive du ratio crédit/PIB normal à 83 %, contre 68 % au cours de l’exercice 20. Le RoA/RoE des banques privées s’améliorera à 1,9%/16,6% d’ici FY24E, tandis que pour les PSB, nous estimons le RoA/RoE FY24E à 0,8%/13,3 %, respectivement », a déclaré Nitin Aggarwal, responsable de la recherche BFSI, Motilal Oswal Financial Services. FE.

