Faible demande des fonds communs de placement : la réduction des excédents de liquidités fait grimper les rendements des papiers commerciaux et des bons du Trésor

L’excédent de liquidités dans le système bancaire s’est rétréci en raison des paiements au titre de la taxe anticipée et de la TPS. En outre, les opérations de gestion des liquidités de la Reserve Bank of India ont joué un rôle essentiel dans la réduction des liquidités excédentaires.

Par Manish M Suvarna

Les rendements des papiers commerciaux (CP) et des bons du Trésor (T-bills) à échéance de trois mois ont augmenté de 10 à 15 points de base en raison de la réduction des liquidités excédentaires du système bancaire et de la faible demande des fonds communs de placement.

Actuellement, les taux des papiers émis par les sociétés financières non bancaires de maturité 3 mois se situent entre 3,70 % et 3,75 %, contre 3,60 % et 3,65 % lors de la séance de bourse précédente. Les taux sur les papiers émis par les entreprises manufacturières de maturités similaires oscillaient entre 3,43 % et 3,50 %, contre 3,35 % et 3,40 %.

Les rendements des bons du Trésor ont augmenté de plus de 6 points de base au cours des trois dernières semaines et lors de la dernière adjudication, la banque centrale a fixé un rendement seuil de 3,3439 % sur un bon du Trésor à 91 jours.

“À la marge, les liquidités excédentaires du système bancaire ont diminué en raison des prises en pension et des paiements anticipés de la RBI, qui ont entraîné une hausse des rendements des titres à court terme”, a déclaré Sandeep Bagla, PDG de Trust Mutual Fund.

L’excédent de liquidités dans le système bancaire s’est rétréci en raison des paiements au titre de la taxe anticipée et de la TPS. En outre, les opérations de gestion des liquidités de la Reserve Bank of India ont joué un rôle essentiel dans la réduction des liquidités excédentaires.

Plus tôt cette semaine, la banque centrale a retiré Rs 1,50 crore lakh par le biais d’enchères de prise en pension inversée à taux variable de 7 et 3 jours. Au 14 septembre, avant le paiement anticipé de l’impôt, l’excédent de liquidités était de Rs 8,46 crore lakh, et le 22 septembre, il était estimé qu’il était excédentaire d’environ Rs 6,85 lakh crore.

Selon un rapport de la Kotak Mahindra Bank, des sorties d’une valeur de 1,10 crore de lakh Rs et 1 crore de lakh Rs ont été estimées pour la TPS et la taxe anticipée, respectivement. En dehors de cela, il y a eu des sorties régulières d’adjudications telles que des bons du Trésor, des prêts au développement de l’État et des titres publics.

Pendant ce temps, les fonds communs de placement, les plus gros investisseurs dans les titres de créance à court terme, sont confrontés à des pressions de rachat et sont restés sur la touche, ce qui a entraîné une hausse des rendements de ces titres. Habituellement, à la fin du trimestre, les sociétés de fonds assistent à des rachats dans leurs programmes de dette, et par conséquent, elles ralentissent leurs investissements. “Les maisons de fonds vendent plus à la fin du trimestre et achètent moins pour accumuler des fonds pour faire face aux sorties de fonds”, a déclaré un courtier d’une société de courtage.

Les acteurs du marché s’attendent à ce que les rendements augmentent encore si la banque centrale continue de retirer l’excédent de liquidités excédentaires du système. “Cependant, si le marché s’attend à ce que le taux de prise en pension inversée opérationnel puisse être relevé, c’est à ce moment-là qu’il y aurait un mouvement important de la courbe à court terme”, a déclaré Bagla.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.