Faible division rurale-urbaine, population âgée élevée parmi neuf raisons de la poussée de Covid-19 au Kerala, selon le Centre

Le Dr Singh a déclaré que la valeur Rt actuelle du Kerala était de 1,12

Peu ou pas de fracture urbaine, une forte densité de population âgée et le déverrouillage du secteur du tourisme ont été à l’origine de la poussée des cas de Covid-19 au Kerala, selon un rapport soumis par l’équipe centrale qui s’était rendue dans l’État pour faire le point. de la situation.

Le rapport a identifié neuf défis uniques au Kerala à l’origine de la spirale des cas de Covid-19 dans l’État, a rapporté The Indian Express.

Le directeur du Centre national de contrôle des maladies, le Dr Sujeet Kumar Singh, qui s’est rendu au Kerala dans le cadre de l’équipe centrale, a soumis le rapport détaillé la semaine dernière. Dans le rapport, il a souligné qu’il y avait très peu de démarcation entre les zones urbaines et rurales de l’État, ce qui a conduit à une transmission intra-maison élevée.

Parlant de la faible division rurale-urbaine, le Dr Singh a déclaré que contrairement aux États du nord de l’Inde, en particulier ceux à forte densité de population, où les terres agricoles jouent le rôle de barrière naturelle, les maisons du Kerala sont réparties de manière linéaire. Il a ajouté que l’isolement à domicile n’était pas fait correctement dans l’État, selon The Indian Express.

Le Dr Singh a ajouté que le Kerala signalait un nombre élevé de réinfections, même parmi ceux qui ont terminé leur dose de vaccination. Il a souligné les données partagées par un collecteur de district qui ont montré que Patnamthitta avait 5 042 infections chez des personnes avec les deux doses de vaccin. L’équipe enquête toujours sur le temps qu’il a fallu après la deuxième dose pour que les gens contractent le virus.

Le Kerala avait également une prévalence élevée de maladies non transmissibles à près de 30 %. Le Dr Singh a déclaré que 25 à 30% des décès sont survenus dans les 72 heures suivant l’hospitalisation en mai et juin. Il a ajouté que la prévalence élevée des maladies non transmissibles était un autre facteur qui entraînait une prévalence plus élevée de la maladie.

Le Dr Singh a également souligné que deux autres facteurs – 55% de la population de l’État étaient sensibles au virus et la prévalence de 90% de la variante Delta hautement contagieuse dans l’État – étaient à l’origine de la poussée.

L’espérance de vie élevée de l’État signifiait que le Kerala avait une forte proportion de personnes âgées. Le Dr Singh a déclaré que cette population était très sensible au virus. La migration substantielle – à la fois nationale et internationale – a été une autre raison de l’augmentation, le Dr Singh appelant à des mesures strictes telles que des verrouillages locaux pour interrompre la transmission.

Le déverrouillage pour Onam le 20 août et la réouverture du secteur touristique de l’État ont également créé un scénario difficile, a déclaré le Dr Singh.

Le Dr Singh a déclaré que la valeur Rt actuelle du Kerala était de 1,12. Selon la tendance actuelle, le Dr Singh s’attend à ce que le Kerala soit témoin d’un total d’environ 4,62 cas de lakh entre le 1er et le 20 août, avec un intervalle de confiance de 95 %.

