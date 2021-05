Faiblesse du rapport sur l’emploi: limites du “ stimulus ”

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi (D., Californie), demande que Washington, DC, devienne le cinquante et unième État américain via le projet de loi sur l’admission de DC, qui sera votée jeudi au Capitole à Washington, DC le 21 avril 2021. (Jonathan Ernst / .)

Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi l’économie peut ne pas répondre fortement à la dernière loi de relance.

La forte reprise économique s’est arrêtée de façon surprenante alors que le gouvernement fédéral n’a signalé que 266 000 nouveaux emplois nets créés en avril. Axios ajoute que «les prévisionnistes avaient annoncé des gains de près d’un million, ce qui en faisait le plus gros raté, par rapport aux attentes, depuis des décennies». Et ce n’est pas la seule mauvaise nouvelle: la croissance en plein essor de 916 000 emplois nets en mars a également été révisée à 770 000.

Le taux de chômage qui était projeté par le Congressional Budget Office pour continuer à baisser vers 5,3% d’ici la fin de l’année a plutôt augmenté de 6,0 à 6,1%.

Notamment, cette prévision du CBO d’une forte reprise du marché du travail a été publiée avant même que le président Biden n’ait signé le dernier projet de loi de «relance» de 1,9 billion de dollars le 11 mars. et les renflouements des gouvernements locaux, les subventions pour la rénovation des écoles et les chèques de primes de chômage – accéléreraient la reprise et réduiraient le chômage encore plus rapidement que les prévisions de la CBO. Bien qu’il soit encore tôt, les derniers chiffres de l’emploi suggèrent que la reprise post-relance ralentit plutôt.

Pourtant, la réponse immédiate de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a été que «la preuve est claire que l’économie exige une action urgente». Quelle «action plus urgente» le Congrès pourrait-il imposer à l’économie? Au cours de l’année écoulée, il a promulgué 5,4 billions de dollars de lois de secours en cas de pandémie, soit un total d’environ un quart de la dette nationale. La Réserve fédérale a réduit les taux d’intérêt à près de zéro et a ajouté 3,7 billions de dollars à son bilan. La famille typique de quatre personnes a reçu 11 400 $ en chèques de secours bien qu’elle n’ait perdu aucun revenu. Dans l’ensemble, Washington a tiré un bazooka de 25% du PIB sur l’économie qui dépasse même sa réponse à la Grande Dépression. Si l’économie est toujours sous-performante, le problème n’est évidemment pas un manque d’ingérence du Congrès.

Les commentaires de Pelosi reflètent les arguments «je gagne la tête, tu perds la queue» souvent employés par les partisans d’une relance budgétaire massive. Lorsque le Congrès dépense des milliers de milliards et que l’économie réagit positivement, il crédite les dépenses de relance et prétend que nous aurions dû faire encore plus. Lorsque le Congrès dépense des milliers de milliards et que l’économie ne répond pas, les mêmes partisans affirment que les dépenses de relance doivent avoir été trop faibles et que le Congrès devrait doubler ses dépenses et sa dette. Dans ce cadre, les arguments en faveur des dépenses de relance sont irréfutables. Chaque résultat économique possible est considéré comme la preuve que la relance fonctionne.

Une chose similaire s’est produite pendant la «grande récession» de 2008–2009. Le projet de loi de relance de 800 milliards de dollars du président Obama n’a pas mis fin à la récession – l’économie était déjà sortie de la récession à l’été 2009, avant même qu’une petite fraction de la loi ne soit appliquée. Il n’y a pas non plus de preuves solides que ces initiatives coûteuses aient contribué de manière notable à la reprise. Malgré 2 billions de dollars de coûts de relance (y compris la législation ultérieure jusqu’en 2013), la reprise a vu l’économie croître à seulement la moitié des taux annuels projetés par la Maison Blanche et le Congressional Budget Office. En fait, la reprise a été encore plus faible que les projections «zéro-stimulus» de la Maison Blanche et du CBO.

Les économistes de la Maison Blanche ont prédit au début de 2009 que l’adoption de la relance augmenterait l’emploi total de 3,3 millions par rapport aux niveaux actuels d’ici l’automne 2010 – contre une baisse de 0,4 million sans la législation. Le projet de loi a été promulgué et l’emploi réel a diminué de 3 millions supplémentaires au cours de cette période. La relance n’a pas provoqué une nouvelle baisse des emplois, mais il y a peu de preuves qu’elle a ralenti le déclin non plus.

En bref, la dernière fois que Washington s’est engagé dans des milliards de dollars de dépenses de relance, l’économie a raté tous les repères de la Maison Blanche et du CBO par une large marge – et a réalisé des performances encore pires que la projection «zéro relance». Les 2 billions de dollars de relance totale – en utilisant un multiplicateur couramment affirmé de 1,5 – auraient dû créer une explosion de 3 billions de dollars d’activité économique et surchauffer l’économie. Au lieu de cela, ces dépenses n’ont acheté que plus de dettes et la plus faible reprise économique depuis la Grande Dépression. Et pourtant, le discours libéral dominant aujourd’hui est que l’économie de 2009-2013 a été condamnée par des niveaux de relance insuffisants. Ce récit a suscité une grande partie de l’enthousiasme libéral pour répondre à la récession actuelle avec un montant impressionnant de 5,4 billions de dollars (et plus) en dépenses et en dette, dont peu était directement lié à la santé publique.

Évidemment, l’échec du stimulus prouve seulement que nous avons besoin de plus de stimulus.

En réalité, il n’est pas difficile de comprendre pourquoi l’économie peut ne pas répondre fortement à la dernière loi de relance. Les chèques de remise ont été largement épargnés. Les écoles ne devraient pas dépenser leurs subventions à la rénovation avant le milieu ou la fin des années 2020. Les gouvernements des États et locaux ont reçu 350 milliards de dollars de fonds de sauvetage alors qu’ils n’avaient plus de déficits budgétaires importants à combler. Même les économistes libéraux ont critiqué le projet de loi comme étant excessif et inefficace, non pas que les dépensiers du Congrès accordaient beaucoup d’attention à leurs critiques.

Plus important encore, la prime de chômage fédérale hebdomadaire de 300 $ se combine avec les prestations de l’État (en moyenne 387 $ par semaine) pour égaler 687 $, soit l’équivalent d’environ 17 $ de l’heure – ce qui dépasse le salaire qu’une grande partie des chômeurs gagnait. leurs emplois précédents. Même l’économiste de gauche Paul Krugman a écrit dans son manuel que «si le chômage devient plus attractif à cause des allocations de chômage, certains chômeurs peuvent ne plus essayer de trouver un emploi, ou peuvent ne pas essayer d’en trouver un aussi rapidement qu’ils le feraient sans les avantage.”

Ce n’était pas nécessairement un problème au plus fort de la pandémie, lorsque les experts de la santé publique voulaient que les chômeurs de certaines industries restent chez eux. Mais payer davantage les gens pour qu’ils restent à la maison devient un gros problème lorsque l’économie commence à se rouvrir et que les signes «besoin d’aide» sont ignorés. L’économie compte environ 7 millions de postes vacants (à la fin de février), et pourtant l’emploi total n’a augmenté que de 266 000 le mois dernier. L’Amérique est toujours en baisse de 7,6 millions d’emplois pendant la récession, et une partie du problème est que le taux de participation à la main-d’œuvre n’a récupéré que la moitié de sa baisse due à la pandémie.

Nous devrions nous attendre à ce que le président Biden et les démocrates du Congrès affirment que le ralentissement de l’économie est une raison encore plus grande pour adopter le paquet d’infrastructure de 4 billions de dollars du président. Cependant, les économistes de gauche et de droite conviennent globalement que les dépenses d’infrastructure sont totalement inefficaces en tant que stimulants à court terme étant donné la lenteur glaciale de leurs taux de dépenses. Et les économistes de la Tax Foundation à la Penn’s Wharton School conviennent globalement que les 3 billions de dollars de taxes d’accompagnement des propositions d’infrastructure sont si destructeurs que l’effet combiné du projet de loi serait de réduire la croissance économique à long terme, les emplois et les salaires.

Peu importe. Lorsque l’économie réagit mal à cette initiative de compression du budget, les défenseurs nous diront encore une fois qu’elle a dû être trop petite.

