Faiblesses et chiffre d’affaires des Brooklyn Nets lors de la saison 2021/22

Se proclamer l’une des meilleures équipes de l’histoire et se considérer clairement comme les favoris du ring n’est généralement pas une chose positive et Filets de Brooklyn Il l’a vérifié la saison dernière. Cependant, certaines de leurs stars n’ont pas été évoquées et ont vu l’élimination contre les Milwaukee Bucks comme un simple faux pas en raison du manque de temps qu’ils ont eu pour jouer ensemble et acquérir des automatismes. Le trident magique formé par Kevin Durant, James Harden et Kyrie Irving Il a beaucoup de talent, mais aussi de l’arrogance, et s’il manque quelque chose Steve Nash Ce sont des joueurs fiables dans la rotation qui peuvent apporter des choses importantes sur le banc. Ils ont réussi à conserver Bruce Brown et Blake Griffin, mais le départ de Jeff Green peut être mortel pour un groupe qui a besoin de variations de peinture, d’expérience et de solvabilité défensive.

S’il est vrai qu’ils ont notamment renforcé le périmètre, avec Patty Mills comme argument principal, le staff technique des Nets devrait être très préoccupé par le manque absolu de joueurs intérieurs capables de bien protéger la peinture, tant de la défense que de la défense. dès le rebond. Il est devenu clair que DeAndre Jordan est à des années-lumière de sa meilleure performance et sa présence sur le terrain conditionne grandement l’attaque de l’équipe et ne convainc pas l’entraîneur canadien, alors que des joueurs comme Alize Johnson et Nicolas Claxton devront faire un saut qualitatif notable. s’ils le souhaitent, laissez l’équipe viser le ring.

Pertes: Jeff Green, Spencer Dinwiddie, Landry Shamet, Mike James, Timothy Luwawu-Cabarot, Chris Chiozza, Reggie Perry et Tyler Johnson

Transferts : Patty Mills, Jevon Carter, De’Andre Bembry, James Johnson, Cam Thomas, Day, Ron Sharpe et Kessler Edwards

La signature de Bembry peut aider dans les positions de 2 et 3, mais cela conduit définitivement l’équipe de Brooklyn à toujours jouer avec de petits quintets et à utiliser Durant comme 4, et même comme 5 à certaines occasions, avec les dégâts défensifs que cela entraîne et excessifs. dépendance triple. Il sera intéressant de voir comment évoluent les relations personnelles des trois coqs du vestiaire, qui revendiqueront leur part d’importance s’ils ont une continuité qui leur manquait la saison dernière en raison de blessures. Joe Harris continuera d’être fondamental et la signature de Jevon Carter fait que les positions de 1 et 2 sont aussi bien couvertes, car le jeu intérieur n’est pas surveillé.

Alignement et rotation des Brooklyn Nets pour la saison 2021/22

Bases : Kyrie Irving, Patty Mills et Jevon Carter

Escortes : James Harden, Bruce Brown, Cam Thomas

Avant-toit : Joe Harris, De’Andre Bembry, Kessler Edwards

Power-Forwards : Kevin Durant, James Johnson, Alizé Johnson

Pivots : Blake Griffin, DeAndre Jordan, Nicolas Claxton, Day’Ron Sharpe