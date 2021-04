Fail WhatsApp, Instagram et Facebook: les meilleurs mèmes

Échec global de WhatsApp, Instagram et Facebook 0:28

(CNN espagnol) – Si vous aviez des problèmes avec WhatsApp, Instagram ou Facebook ce vendredi, vous n’étiez pas le seul.

Les problèmes les plus courants enregistrés par les utilisateurs de l’application de messagerie sont qu’elle ne peut pas recevoir ni envoyer de messages et qu’elle ne se connecte pas, selon DownDetector, un site Web qui enregistre les rapports d’erreur des applications populaires.

WhatsApp, comme Instagram, appartient à Facebook.

Des échecs ont été signalés aux États-Unis, en Argentine, au Mexique, en Colombie, en Équateur, entre autres pays d’Amérique latine.

Sur Instagram, les échecs ont culminé vers 1h30 HE. Les utilisateurs signalent qu’ils ne peuvent pas mettre à jour les messages ou qu’ils sont hors ligne.

Pour Facebook, les échecs ont commencé à être signalés en plus grand volume vers 1:20 ET. Le problème le plus signalé par les utilisateurs est que le site Web plante.

À 14 h 30 HE, les rapports d’échec ont diminué.

Les termes Instagram, WhatsApp et Facebook sont déjà sur la liste des tendances en ce moment sur Twitter, où les utilisateurs discutent des échecs, et il y a toujours de la place pour l’humour.

WhatsApp, Instagram et Facebook s’effondrent en même temps // Twitter étant toujours supérieur #instagramdown pic.twitter.com/7wP626ES9D – Mariana🇨🇴 (@artshawmilaa) 19 mars 2021

Je sais que WhatsApp et Instagram sont tombés pic.twitter.com/vRR6oVFNWL – YolyKiller (@YolyKiller) 19 mars 2021

Tout le monde dans le chaos avec la chute de #Whatsapp et #Instagram 🤭

Qui comme moi? pic.twitter.com/n0EVpYSyPp – Héctor Navarro (@Navarro_Hector) 19 mars 2021

Serveurs WhatsApp et Instagram en ce moment pic.twitter.com/BNQQsvk8Dx – danijp3 (@ danijp32) 19 mars 2021

WhatsApp et Instagram sont tombés

Le propriétaire de Twitter pic.twitter.com/YdpJSlnJuo – Tuco (@ ElTucoo01) 19 mars 2021

moi après la chute de WhatsApp et Instagram pic.twitter.com/rIVR6NFadX – Gael Terán 🪰 (@TeranGael) 19 mars 2021

WhatsApp est tombé, c’est pourquoi les messages ne me parviennent pas pic.twitter.com/QKewnBWvRD – fer_is_a_penguin (@ferxjohero) 19 mars 2021

J’ai redémarré Internet quand j’ai vu que WhatsApp l’avait chargé: pic.twitter.com/BgCKFPULn7 – star (@glowxkarol) 19 mars 2021

J’attends que WhatsApp fonctionne pour que je puisse continuer à raconter les potins à mon meilleur ami pic.twitter.com/IRBmJRzHVR – 💫Alexa G💫 (@ MilsG03) 19 mars 2021

WhatsApp est tombé et le travail revient soudainement … pic.twitter.com/e556vFoAoX – Employé de bureau Calvo (@OficinistaCalvo) 19 mars 2021

Je réponds à mes télégrammes après un mois parce que WhatsApp est tombé pic.twitter.com/x4J5Xzyt0Y – Jaime (@jiimyorke) 19 mars 2021

-Facebook, Instargam et WhatsApp tombent en panne

-Automatiquement moi: pic.twitter.com/gFLwdMxIYD – Aarón Oliva (@_Giorgioliva_) 19 mars 2021