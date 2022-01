Faille dans le Bengale occidental BJP ? Le ministre de l’Union Santanu Thakur quitte les groupes WhatsApp du parti

La décision de Santanu intervient juste avant la visite du ministre de l’Intérieur de l’Union Amit Shah et du président du BJP JP Nadda pour aplanir les différences au sein de l’unité d’État du parti.

Le ministre d’État de l’Union, Santanu Thakur, a quitté les groupes WhatsApp de l’unité du Bengale occidental du BJP, alimentant les spéculations sur une rupture dans l’unité d’État du parti des mois après sa tentative infructueuse de détrôner le Congrès Trinamool dirigé par Mamata Banerjee. La décision de Santanu intervient juste avant la visite du ministre de l’Intérieur de l’Union Amit Shah et du président du BJP JP Nadda pour aplanir les différences au sein de l’unité d’État du parti.

Alors que les dirigeants de l’État sont restés muets sur la question, The Indian Express a cité des sources disant que Thakur, qui représente le siège de Bongaon Lok Sabha et est un leader communautaire de Matua, est mécontent du « manque de représentation des dirigeants de Matua » dans les comités d’État et de district. du parti récemment reconstitué.

«Je n’aimerai pas commenter mon départ des groupes WhatsApp pour le moment. Que le bon moment vienne, je vous dirai la raison de mes actions et mes plans futurs », a déclaré mardi Thakur, qui détient le portefeuille de MoS Ports, Shipping and Waterways, aux médias.

Plus tôt en décembre, au moins neuf législateurs ont quitté le groupe WhatsApp du parti pour les législateurs après le remaniement de l’unité d’État et la nomination de nouveaux présidents de district.

Le 25 décembre, cinq députés – Mukutmoni Adhikari, Subrata Thakur, Ambica Roy, Asok Kirtania et Asim Sarkar ont quitté plusieurs groupes WhatsApp du parti pour exprimer leur mécontentement face à leur exclusion du comité d’État. La plupart appartiennent à la communauté Matua. Un jour plus tard, quatre députés du district de Bankura – Amarnath Sakha, Dibakar Ghorami, Niladri Sekhar Dana et Nirmal Dhara – ont également quitté les groupes WhatsApp du parti.

L’Indian Express a cité des sources disant que le comité d’État, qui a été réorganisé après la débâcle du parti dans les sondages civiques de Kolkata le mois dernier, n’a pas de visages Matua. De plus, même dans la direction organisationnelle des unités de district où les électeurs de Matua sont majoritaires, les noms des dirigeants de la communauté étaient absents.

Santanu Thakur est également un leader du All India Matua Mahasangha, une organisation religieuse et culturelle de la communauté.

«C’est une affaire interne du parti. Nous lui parlerons et résoudrons tout problème auquel il pourrait être confronté », a déclaré le chef du BJP, Sukanta Majumder.

Le président national du BJP, JP Nadda, devrait se rendre dans l’État le 9 janvier, tandis qu’Amit Shah devrait se rendre dans l’État au cours de la dernière semaine de janvier.

