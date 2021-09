Faille de la famille royale: la reine “constamment frustrée” par le prince Charles et “perplexe par lui” | Royale | Nouvelles

Le prince Charles et Camilla Parker Bowles sont en Écosse cette semaine alors qu’ils ont visité le Ballater Community & Heritage Hub à Ballater, Aberdeenshire. Le couple a également profité d’une promenade rapide autour du village écossais et a discuté avec les habitants. Le couple rejoint régulièrement la reine lors de visites au Royaume-Uni et lors de voyages internationaux, mais un auteur royal a affirmé un jour que Sa Majesté était “constamment frustrée” par son fils.

Lors du documentaire de Channel 4 Queen Elizabeth: Love, Honor and Crown, diffusé en mars de cette année, Clive Irving a affirmé que Charles et les autres membres de la famille royale “ne seront jamais à la hauteur de son sens du devoir”.

L’expert royal et auteur de la biographie The Last Queen a déclaré que la reine n’avait “jamais vraiment compris” son fils aîné Charles et qu’elle était “intriguée par lui”.

Il a ajouté: “Tous ceux qui entourent la reine ne sont jamais à la hauteur de cela. Sa propre famille n’a jamais été à la hauteur de cela. Charles n’est jamais à la hauteur de cela.”

M. Irving a également affirmé que le prince William est le seul royal qui apprécie pleinement le “sens du devoir très dévoué” du monarque.

L’auteur royal a également déclaré que la reine entretenait une relation plus étroite avec le frère de Charles, le prince Andrew, déclarant: “À ce jour, elle est plus ouvertement affectueuse envers Andrew et plus indulgente envers Andrew qu’elle ne l’est envers Charles.”

Ingrid Seward, rédactrice en chef du magazine Majesty, a également évoqué les différences entre Charles et Andrew.

Elle a dit qu’Andrew peut être “charmant”, il peut aussi être “arrogant et grossier” et “a certaines caractéristiques de son propre père”.

Charles et Andrew ont également eu leurs différends sur les plans du fils aîné pour une monarchie allégée.

“Bien sûr, alors vous êtes dans une situation délicate, encore une fois, c’est moitié-moitié.

“C’est Charles qui a fait irruption et a dit au grand dam d’Andrew qu’ils devaient aller s’en sortir tout seuls.

“Béatrice et Eugénie étaient très heureuses de le faire et cela fonctionne mais vous voyez toujours cet effet de recul.

“Donc, lorsque nous payons la facture en tant que contribuables pour les frais de sécurité pour le mariage d’Eugénie, les gens ont demandé pourquoi parce qu’elle n’est pas une royale travaillant à temps plein.”