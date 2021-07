Faille grande ouverte dans le BJP ! Le ministre du Karnataka, CP Yogeshwar, exige le remplacement de Yediyurappa au poste de CM

in

La tourmente interne qui couvait au sein du Karnataka BJP se joue désormais au grand jour. Le ministre du Tourisme et de l’Environnement du Karnataka, CP Yogeshwar, a maintenant demandé l’éviction du ministre en chef BS Yediyurappa, affirmant indirectement que les dirigeants de l’État ne permettront pas à son fils BY Vijayendra de prendre la relève en vertu de son père.

S’adressant aux médias à Mysuru hier, Yogeshwar a déclaré qu’un changement de garde est nécessaire pour l’État. « Le changement est nécessaire. Nous ne pouvons pas permettre au fils de l’éléphant (BY Vijayendra, fils du ministre en chef BS Yediyurappa) de porter le howdah (poste CM) parce que son père l’a porté », a déclaré l’agence de presse ANI, citant ses propos.

Le ministre a déclaré qu’il existe de nombreux dirigeants compétents dans l’État et qu’il appartient au haut commandement de décider du nouveau nom. « Nous avons le plus grand nombre d’éléphants et de tigres (capables de devenir CM/ministres). Le haut commandement décidera quel éléphant est le plus approprié pour le poste. Nous respectons la chaise, pas la personne », a déclaré Yogeshwar dans un message cinglant.

Il a déclaré que si le parti veut survivre dans l’État, un changement de garde devrait avoir lieu. Il a laissé entendre que le haut commandement du parti est à la recherche d’un remplaçant approprié.

Yogeshwar a déclaré qu’une personne occupant le fauteuil du ministre en chef doit être sensible, capable et efficace.

Yogeshwar faisait partie des députés du Congrès qui sont passés au BJP, permettant à Yediyurappa de redevenir CM. Le ministre a affirmé qu’il avait fait beaucoup pour faire de Yediyurappa le ministre en chef, mais certains dirigeants tentent de le freiner.

Le Karnataka BJP a eu du mal à contenir la dissidence avec de nombreux dirigeants exigeant un changement de direction. Récemment, le secrétaire général national du BJP et responsable du parti de l’État, Arun Singh, s’est rendu dans l’État et a tenu des réunions individuelles avec plusieurs chefs de parti. Le BJP MLC AH Vishwanath, après avoir rencontré Singh, a affirmé lui avoir parlé du sentiment des députés à propos d’un changement de direction. Il avait déclaré qu’étant donné l’âge et la santé de Yediyurappa, le CM n’avait pas l’intention de diriger le gouvernement. Vishwanath a également allégué que le fils de CM Yediyurappa, BYV, avait reçu une commission dans les appels d’offres du gouvernement.

