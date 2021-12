Faille grande ouverte: les alliés BJP et JD (U) se blâment à Lok Sabha pour le mauvais état des routes rurales du Bihar

Les liens entre les deux partis se sont détériorés, les dirigeants du BJP de l’unité du Bihar se plaignant du fonctionnement du gouvernement dirigé par Nitish Kumar sur plusieurs questions.

Dans ce qui rend le fossé croissant entre le BJP et le JD (U) – les partenaires de la coalition au pouvoir au Bihar – plus évident, les députés des deux partis impliqués dans des ragots sur l’état des projets de routes rurales et d’autres activités de développement dans l’État.

Au cours de l’heure des questions à Lok Sabha mardi, le député du BJP Ram Kripal Yadav a critiqué le gouvernement du Bihar, affirmant qu’il avait pris du retard dans les travaux sous le Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana tandis que d’autres États avaient avancé. Le ministre de l’Union pour le développement rural et Panchayati Raj Giriraj Singh ont cité les statistiques qui ont montré que l’État n’avait effectivement pas atteint l’objectif du programme PMGSY.

Réagissant à cela, le député JD (U) Kaushalendra Kumar a demandé au ministre Giriraj Singh s’il avait tenu une réunion avec des représentants du gouvernement de l’État pour prendre des mesures décisives pour l’achèvement des travaux.

Yadav a déclaré qu’il était très déçu par le gouvernement du Bihar. « Sur les routes approuvées en Phase 1 et Phase II au Bihar, plusieurs kilomètres de route n’ont pas encore été achevés. Il reste du travail pour la première phase et la deuxième phase, et la troisième phase n’a même pas commencé », a-t-il déclaré, cité par The Indian Express.

Cimentant la revendication de Yadav, Singh a présenté des données affirmant que 1 287 km de route dans le cadre de la première phase de PMGSY n’avaient pas encore été construits. « Environ 949 crores de roupies sont toujours disponibles auprès du gouvernement de l’État comme solde des fonds centraux », a-t-il déclaré.

Sur les 40 députés du Bihar, 17 sont du BJP et 16 du JD (U). Bien qu’ils dirigent un gouvernement de coalition dans l’État, les liens entre les deux partis se sont détériorés, les dirigeants du BJP de l’unité du Bihar se plaignant du fonctionnement du gouvernement dirigé par Nitish Kumar sur plusieurs questions.

Alors que le BJP ne souhaite pas entreprendre un recensement des castes, le JD (U) de Nitish Kumar s’est joint à l’opposition pour en exiger un. Concernant l’interdiction, le BJP a fortement demandé une révision. La demande du ministre en chef Nitish Kumar d’accorder un statut spécial au Bihar les a mis à couteaux tirés.

