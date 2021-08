Fair Isle : l’île habitée la plus reculée de Grande-Bretagne cherche un enseignant de 57 000 £ par an pour 3 élèves | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Fair Isle, qui est située entre les Orcades et les Shetland, compte 65 habitants. Seuls trois élèves sont actuellement inscrits dans son école primaire mais emploie deux personnels de soutien.

Maintenant, l’école a annoncé un poste de directeur d’école qui est défini comme une « opportunité unique dans la vie ».

L’offre d’emploi, publiée sur myjobscotland.gov.uk, fait appel à un professionnel avec une « attitude positive ».

Il se lit comme suit : « En plus des qualifications et de l’expérience pertinentes, les qualités que nous recherchons sont : une attitude positive, une vision, de l’énergie, de l’initiative, de bonnes compétences en communication et l’autodiscipline. »

Le candidat retenu se verra offrir un salaire de 56 787 £ par an en échange d’un travail de 35 heures par semaine.

Ils recevront également un paiement annuel de 2 265 £ au titre de l’allocation pour les îles éloignées du gouvernement écossais.

L’île idyllique, qui compte une population de macareux plus importante que l’homme, est accessible en 25 minutes de vol depuis les Shetland ou en ferry de deux heures et demie.

La présidente du conseil des parents de l’école primaire de Fair Isle, Susannah Parnaby, a déclaré à shetlandtimes.co.uk : « Il existe de nombreuses opportunités pour un enseignement créatif – les enfants sont toujours désireux de s’impliquer dans notre jardin scolaire et d’étudier le monde naturel et la culture de l’île. , avec de la musique, le tricot et le crofting des parties importantes de cela.

« Pour la bonne personne, Fair Isle est un endroit où il fait bon vivre et offre la possibilité de nouer des relations avec les enfants et une communauté locale solidaire. »

Le directeur de l’amélioration de la qualité, Robin Calder, a déclaré au journal : « C’est une formidable opportunité pour un directeur d’école, ou un directeur d’école en devenir, de rejoindre la communauté dynamique de Fair Isle et de continuer à faire avancer l’école. »