Faire 90 MPH sur la courbe de Deadman : quelques réflexions sur le risque

par Charles Hugh Smith, Of Two Minds :

Lorsque l’épave sera récupérée, les témoins se demanderont pourquoi ils ont pris des risques aussi insensés et insensés.

Vous êtes sur le siège arrière coincé entre des fêtards ivres, le conducteur est ivre et se dirige vers Deadman’s Curve à 90 miles par heure. Personne ne s’inquiète car le conducteur n’a jamais eu de crash. Avant de sombrer dans l’incohérence euphorique, les autres passagers ont répondu à vos doutes par des statistiques et de jolis graphiques montrant que le conducteur n’avait jamais eu d’accident, il n’y avait donc pas de quoi s’inquiéter.

Ils ont également déclaré que l’oncle Fed du conducteur avait équipé le véhicule d’un dispositif anti-accident, de sorte qu’un accident était impossible. Un passager a laissé échapper qu’un homme du nom de Goldy Sacks a déclaré que le conducteur pourrait facilement « fondre » et prendre la courbe de Deadman à 120 milles à l’heure sans aucun problème.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Vous voyez le problème ici : le risque de crash et d’expiration monte en flèche mais les occupants étourdis sont totalement convaincus qu’il n’y a aucun risque, et cette confiance est la source du danger. Si vous êtes sûr que l’appareil d’Oncle Fed peut protéger le véhicule de tout accident, alors pourquoi ne pas prendre Deadman’s Curve à 90 miles par heure ?

Et si Goldy Sacks dit que vous pouvez réellement le faire à 120 miles par heure, alors le prendre à 90 MPH est en fait assez prudent et prudent.

Cette confiance inspire une énorme prise de risque qui finit très mal pour tous les fêtards. L’ironie est riche : plus la confiance est grande, plus le risque est grand, plus le risque est grand, plus les probabilités d’accident sont grandes. Plus les risques pris sont grands, plus il y a de chances que l’accident soit mortel pour tous les occupants.

La confiance dans le dispositif de sécurité d’Oncle Fed est illusoire car il n’a jamais été testé. Le fait que le conducteur ne se soit pas écrasé ne signifie pas que le risque est faible ou que l’appareil de l’oncle Fed fonctionne parfaitement, cela signifie simplement que la chance a été du côté du conducteur.

Cela ne signifie pas non plus que le conducteur peut prendre Deadman’s Curve à 90 MPH sans aucun risque. Cela signifie simplement que le conducteur n’a pas pris plus de risques qu’il ne peut en supporter jusqu’à présent.

Lorsque l’épave sera récupérée, les témoins se demanderont pourquoi ils ont pris des risques aussi insensés et insensés. Ce qu’ils ne pouvaient pas savoir, c’est que les occupants étaient tous convaincus qu’un accident était impossible, quels que soient les risques. Alors pourquoi ne pas prendre plus de risques ?

En effet. Cela est parfaitement logique : si un accident est impossible, alors prenez certainement la courbe de Deadman à 120 MPH.

Lire la suite @ OfTwoMinds.com