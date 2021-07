Faire attention encore? Voici 10 fléaux auxquels notre monde a dû faire face cet été… ⋆ .

par Michael Snyder, Le blog de l’effondrement économique :

C’est un été qu’aucun de nous n’oubliera jamais. Il y a eu une catastrophe apocalyptique après l’autre, et nous n’avons même pas encore atteint la moitié du chemin. En même temps que des inondations historiques ont été absolument dévastatrices dans certaines régions d’Europe et de Chine, une chaleur, une sécheresse et des incendies de forêt sans précédent ont frappé extrêmement durement certaines parties de l’Amérique du Nord et du Sud. En plus de tout cela, d’innombrables oiseaux meurent soudainement, des centaines de millions de créatures marines ont été anéanties, la pandémie de COVID connaît une résurgence majeure et nous commençons à voir la famine éclater dans certaines parties de l’Afrique.

Et après? Doit-on s’attendre à ce qu’une invasion de sauterelles se déchaîne bientôt ?

En fait, cela s’est déjà produit, et je l’ai également inclus dans cet article.

Voici 10 fléaux auxquels notre monde a dû faire face jusqu’à présent cet été…

#1 Inondations historiques en Europe occidentale

À peine 10 jours après qu’une inondation record ait fait 37 morts en Europe occidentale, la Belgique a été touchée par une inondation si puissante qu’elle a littéralement emporté des véhicules et les a emportés comme de petits jouets…

À Dinant, dans la région wallonne de la Belgique, un orage de deux heures a transformé les rues en rivières torrentielles. Des images sur les réseaux sociaux montraient des voitures et des trottoirs emportés par un puissant jet d’eau de pluie. “Je vis à Dinant depuis 57 ans et je n’ai jamais rien vu de tel”, a déclaré à l’agence AP Richard Fournaux, l’ancien maire de la ville.

#2 Inondations “une fois en mille ans” en Chine

La semaine dernière, plus d’un million de personnes ont été chassées de chez elles par des inondations en Chine si extrêmes qu’elles ne sont censées se produire qu’une fois tous les mille ans…

À partir de mardi dernier, les tempêtes ont laissé tomber l’équivalent d’un an d’eau sur la ville en 72 heures avant de se déplacer vers le nord, inondant de vastes étendues de la province du Henan en Chine. Les autorités affirment que les pluies ont déplacé plus d’un million de personnes et au moins 63 morts dans ce qui aurait dû être – en théorie – des inondations qui se produisent une fois tous les mille ans.

#3 Un nombre incalculable d’oiseaux tombent morts

C’est quelque chose sur lequel j’ai déjà écrit. Des milliers et des milliers d’oiseaux tombent soudainement morts dans la moitié est des États-Unis, et les autorités ne comprennent toujours pas pourquoi cela se produit…

Des milliers de cas d’oiseaux chanteurs mystérieusement malades ont maintenant été signalés dans au moins 10 États de l’Est et du Midwest. Les scientifiques des agences fédérales et étatiques et des centres de santé de la faune collaborent avec diligence pour déterminer la cause et peut-être trouver un traitement pour ce qui s’est jusqu’à présent avéré être une maladie incurable.

Espérons que les scientifiques seront en mesure de comprendre ce qui cause cela, car une fois qu’un oiseau attrape la maladie, la mort peut survenir très, très rapidement…

La mort semble descendre rapidement une fois que les oiseaux commencent à montrer des symptômes neurologiques évidents, dit Evans. Un voisin lui a apporté un corbeau malade et “littéralement en quelques minutes, il était passé entre vivre et se tenir dans la rue et avoir l’air normal mais agissant de manière confuse, à un oiseau mort dans une boîte”. D’autres récits de centres pour la faune parlent d’oiseaux qui se détériorent et meurent dans les 48 heures.

#4 Un milliard de créatures de la mer Morte

Il y a quelques semaines, nous avons assisté à la pire vague de chaleur que le Nord-Ouest ait jamais connue.

Personnellement, je sais à quel point c’était grave, parce que j’étais en plein dedans.

Le météorologue de CBS News, Jeff Berardelli, a expliqué qu’il n’y avait qu’une ” chance sur 10 000 + ” qu’une vague de chaleur de cette ampleur puisse se produire dans la région, et qu’elle a fini par tuer au moins un milliard de créatures marines…

Plus d’un milliard d’animaux marins le long de la côte Pacifique du Canada sont susceptibles d’être morts à cause de la vague de chaleur record de la semaine dernière, avertissent les experts, soulignant la vulnérabilité des écosystèmes peu habitués aux températures extrêmes. Le « dôme de chaleur » qui s’est installé sur l’ouest du Canada et le nord-ouest des États-Unis pendant cinq jours a poussé les températures dans les communautés le long de la côte à 40 C (104 F), battant des records de longue date et offrant peu de répit pendant des jours.

#5 Méga-sécheresse

La moitié ouest des États-Unis est au milieu d’une « mégasécheresse » pluriannuelle et 2021 a été jusqu’à présent la pire année de cette « mégasécheresse » de loin.

Comme je l’ai dit l’autre jour, environ 20 % de l’Occident était considéré comme en proie à une « grave sécheresse » à cette époque en 2020, mais aujourd’hui, ce nombre atteint 80 %.

En Californie, les conditions ont été si sèches et les niveaux d’eau sont devenus si bas que l’eau potable commence littéralement à avoir un goût de saleté…

Quelque chose cloche à propos de l’eau de Sacramento. Il sent et a un goût un peu « terreux », disent les habitants – un effet des crises aggravantes du changement climatique : une chaleur extrême, peu ou pas de précipitations et une sécheresse historique qui sévit dans la région depuis près d’une décennie. Tout au long de l’État de Californie, les rivières, les ruisseaux et les réservoirs s’assèchent. À Sacramento, cela a entraîné une augmentation de la concentration de géosmine dans son eau potable, l’un des deux composés organiques qui donnent au sol son odeur caractéristique.

#6 Un fléau de sauterelles ?

Les conditions extrêmement chaudes et extrêmement sèches de la moitié ouest du pays ont créé des conditions idéales pour la multiplication des sauterelles.

Maintenant, des millions de ces petites créatures voraces engloutissent les champs partout où elles vont, et le National Weather Service nous dit que certains essaims de sauterelles sont si massifs qu’ils apparaissent en fait sur le radar…

