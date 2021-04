Faire attention! La vidéo virale revendiquant le nébuliseur comme substitut de la bouteille d’oxygène est totalement sans fondement

Sarvodaya Healthcare a également précisé que la méthode proposée dans la vidéo n’est pas scientifique. (Source de la photo: capture d’écran)

À un moment où des patients meurent en raison d’une pénurie de bouteilles d’oxygène dans les hôpitaux, une vidéo d’un médecin est devenue virale sur les plateformes de médias sociaux où il explique une “ astuce ” à l’aide d’un nébuliseur et affirme que cela peut être utile pour les personnes souffrant de faibles niveaux d’oxygène. Dans la vidéo, un homme se faisant appeler Dr Alok explique comment un nébuliseur peut être assemblé et utilisé pour améliorer le niveau d’oxygène dans le sang.

«C’est très déchirant de voir que les gens sont prêts à tout pour les bouteilles d’oxygène. Ils sont prêts à payer n’importe quel montant. Je vous en prie, ne faites pas ces choses… Je vous raconte un truc, essayez-le et profitez-en », peut-on entendre dire le médecin, qui porte des gommages avec le logo de l’hôpital de Sarvodaya.

Après avoir expliqué comment assembler un nébuliseur, le médecin a dit: «Ne mettez aucun médicament dans le nébuliseur. Tout ce que vous avez à faire est d’allumer la machine et de la mettre sur votre nez… Il y a suffisamment d’oxygène dans notre environnement. Ne mettez pas votre vie en jeu en courant pour des bouteilles d’oxygène. »

Cependant, les médecins ont réagi à cette vidéo virale en disant que les affirmations faites dans la vidéo sont totalement sans fondement.

«La vidéo démontrant une prétendue technique qui peut remplacer un nébuliseur par une bouteille d’oxygène pour améliorer les niveaux d’oxygène dans le sang est totalement sans fondement. Il doit être discrédité », a tweeté le Dr Arvinder Singh Soin, spécialiste de la transplantation hépatique et fondateur de la clinique Aayna.

Faisant écho à des sentiments similaires, le Dr Swadeep Srivastava – expert en santé publique et associé directeur et chef des convictions, India Virtual Hospital – a déclaré qu’il n’y a aucune logique à utiliser un nébuliseur si un patient souffre de faibles niveaux d’oxygène.

«Un patient a besoin d’oxygène parce que l’oxygène atmosphérique normal de 21% n’est pas suffisant lorsque les poumons sont gravement touchés, mais le nébuliseur ne donne également que 21%. Il n’y a donc aucune logique à utiliser un nébuliseur comme substitut à la bouteille d’oxygène », a déclaré le Dr Swadeep

Sarvodaya Healthcare a également précisé que la méthode proposée dans la vidéo n’est pas scientifique.

«La vidéo n’a été étayée par aucune preuve ou étude scientifique, ne reflète aucun avis médical et n’est en aucun cas approuvée par l’hôpital Sarvodaya de Faridabad. Veuillez ne pas suivre une telle pratique sans consulter votre médecin. Cela pourrait conduire à une aggravation de la maladie », indique le communiqué.

Consultez toujours un médecin avant de suivre toute pratique de #médication, en particulier pour le # traitement de conditions sévères. Ne soyez la proie d’aucune information sans une source autorisée. # Sensibilisation #SarvodayaHealthcare #SHRC pic.twitter.com/itTVLfYqkd – Sarvodaya Healthcare (@Sarvodaya_Care) 23 avril 2021

Selon certains rapports, le Dr Alok a lui-même maintenant précisé que son message avait mal tourné et a déclaré que le nébuliseur n’était pas une alternative aux bouteilles d’oxygène.

