Faire attention! Le gouvernement publie un avis contre ces fausses applications d’enregistrement des vaccins CoWIN

Ces fausses applications sont des tentatives de phishing qui peuvent voler les mots de passe des utilisateurs et d’autres informations personnelles au nom de l’enregistrement du vaccin covid.

Pénurie de vaccins, presque tous les créneaux de vaccination réservés, les gens cherchent maintenant désespérément un moment et un endroit où ils peuvent se faire vacciner contre le nouveau coronavirus. Certains malfaiteurs tentent d’en profiter, car de fausses applications d’enregistrement de vaccins sous le nom de CoWIN ont fait surface. L’équipe indienne d’intervention en cas d’urgence informatique (CERT-In) a mis en garde les gens contre ces fausses applications. Dans un avis publié, l’équipe a noté que ces applications sont diffusées par SMS.

Selon le CERT-In, les messages soutenant la revendication de fausses applications proposent aux utilisateurs de s’inscrire aux vaccins COVID-19 en Inde. Le contenu du message peut différer les uns des autres, cependant, ces messages demanderont aux utilisateurs de téléphones Android de télécharger des fichiers APK pour installer les applications d’enregistrement. Il y a cinq APK au total qui sont malveillants et il est déconseillé aux utilisateurs de télécharger.

Cinq fichiers APK sont Covid-19.apk, Vccin-Apply.apk, Cov-Regis.apk, Vaci__Regis.apk et MyVaccin_v2.apk. Les SMS sont envoyés avec ces liens malveillants. Ils utilisent également les contacts de la victime pour diffuser davantage les messages. Le régulateur a également averti que l’application demandait certaines autorisations qui permettront aux attaquants d’exploiter les informations personnelles.

Ces fausses applications sont des tentatives de phishing qui peuvent voler les mots de passe des utilisateurs et d’autres informations personnelles. Par conséquent, le CERT-In a averti les gens de rester à l’écart de ces faux domaines, courriels ou messages texte et appels téléphoniques qui prétendent à tort l’enregistrement des vaccins Covid-19. Pour être sûr, il n’y a qu’un seul portail gouvernemental – cowin.gov.in qui fournit des données authentiques et des créneaux pour l’enregistrement des vaccins.

Toute personne âgée de plus de 18 ans en Inde est éligible pour être vaccinée contre l’infection COVID-19 après son enregistrement numériquement sur le portail CoWIN ou via l’application Aarogya Setu. En dehors de cela, il existe des traqueurs de vaccins tiers qui aident les gens à trouver des emplacements pour vaccins. Cependant, ces applications / sites Web ne fournissent que des mises à jour de machines à sous, afin que les gens puissent s’enregistrer sur le site officiel.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.